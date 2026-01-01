Оповещения от Киноафиши
Андрей Державин
Андрей Державин

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Андрея Державина в Уфе

В Дворце молодёжи в Уфе состоится долгожданное музыкальное событие: талантливый и любимый миллионами певец и композитор Андрей Державин отметит юбилей своей творческой деятельности! Вместе с легендарной группой «Сталкер» артист представит знаковые хиты и новые композиции, которые обязательно порадуют зрителей.

Что услышат зрители

Андрей Державин, чьё имя стало символом целой эпохи, исполнит свои самые известные песни, среди которых «Не плачь, Алиса», «Звёзды», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина», «Брат», «Журавли», «Когда ты уйдешь», «Наташа», «Та, которая уходит в дождь» и многие другие. Эти мелодии знакомы нескольким поколениям, и именно они украшали многие важные моменты жизни слушателей.

Энергия и харизма исполнителя

Концерт программы «Возвращение легенды» обещает стать настоящим подарком не только для преданных поклонников Андрея Державина, но и для всех ценителей качественной музыки. Артист излучает уникальную харизму и энергетику, которые делают его выступления незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события и услышать живое исполнение любимых хитов!

Исполнители
Державин А

В других городах
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 2000 ₽

