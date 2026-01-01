В Дворце молодёжи в Уфе состоится долгожданное музыкальное событие: талантливый и любимый миллионами певец и композитор Андрей Державин отметит юбилей своей творческой деятельности! Вместе с легендарной группой «Сталкер» артист представит знаковые хиты и новые композиции, которые обязательно порадуют зрителей.
Андрей Державин, чьё имя стало символом целой эпохи, исполнит свои самые известные песни, среди которых «Не плачь, Алиса», «Звёзды», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина», «Брат», «Журавли», «Когда ты уйдешь», «Наташа», «Та, которая уходит в дождь» и многие другие. Эти мелодии знакомы нескольким поколениям, и именно они украшали многие важные моменты жизни слушателей.
Концерт программы «Возвращение легенды» обещает стать настоящим подарком не только для преданных поклонников Андрея Державина, но и для всех ценителей качественной музыки. Артист излучает уникальную харизму и энергетику, которые делают его выступления незабываемыми.
Не упустите возможность стать частью этого замечательного события и услышать живое исполнение любимых хитов!