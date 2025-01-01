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Андрей Державин
Киноафиша Андрей Державин

Андрей Державин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: Концерт Андрея Державина и группы «Сталкер»

Андрей Державин, чьё имя стало символом целой эпохи, вновь на сцене! Вместе с легендарной группой «Сталкер» он представит свои самые знаковые хиты, а также порадует зрителей новыми композициями, насыщенными его уникальной харизмой и энергетикой.

Музыкальное наследие

На протяжении многих лет музыка Андрея Державина вдохновляет и остаётся в сердцах слушателей. Программа «Возвращение легенды» обещает стать настоящим подарком не только для его поклонников, но и для всех ценителей качественной музыки.

Знаковые хиты

В живом исполнении прозвучат любимые несколькими поколениями песни, такие как:

  • «Не плачь, Алиса»
  • «Звёзды»
  • «Чужая свадьба»
  • «Катя-Катерина»
  • «Брат»
  • «Журавли»
  • «Когда ты уйдешь»
  • «Наташа»
  • «Та, которая уходит в дождь»

И это лишь малая часть того, что ожидает зрителей на концерте!

Не упустите возможность!

Концерт Андрея Державина и группы «Сталкер» — это уникальная возможность испытать яркие эмоции и подарить настоящий праздник себе и своим близким. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 3 декабря
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2000 ₽
Краснодар, 5 декабря
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽

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