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Андрей Державин
Киноафиша Андрей Державин

Андрей Державин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: юбилей Андрея Державина в Петербурге

12 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге состоится значимое музыкальное событие: талантливый певец и композитор Андрей Державин отметит юбилей своей творческой деятельности на сцене БКЗ «Октябрьский». Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников его таланта.

Звезды на одной сцене

Андрей Державин, чье имя стало символом целой эпохи, выступит вместе с легендарной группой «Сталкер». В программе «Возвращение легенды» зрители смогут услышать не только знаковые хиты, но и новые композиции, которые наполнены уникальной харизмой и энергией артиста.

Музыка, проверенная временем

На концерте прозвучат любимые песни нескольких поколений: «Не плачь, Алиса», «Звёзды», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина», «Брат», «Журавли», «Когда ты уйдешь», «Наташа», «Та, которая уходит в дождь» и многие другие. Эти мелодии продолжают вдохновлять и радовать слушателей на протяжении многих лет.

Подарок для ценителей музыки

Концерт Андрея Державина и группы «Сталкер» — это уникальная возможность испытать яркие эмоции и подарить настоящий праздник себе и своим близким. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 ноября
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 2000 ₽

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