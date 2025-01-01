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Андрей Державин и группа Сталкер
Билеты от 1200₽
Киноафиша Андрей Державин и группа Сталкер

Андрей Державин и группа Сталкер

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Андрея Державина и группы «Сталкер»

14 ноября 2025 года в концертном зале «Москва» пройдет большой юбилейный концерт Андрея Державина и группы «Сталкер», посвященный 40-летию их творческой деятельности. Это событие станет частью музыкального проекта «Имена на все времена».

Знакомство с легендой

Андрей Державин — это имя, которое стало символом отечественной музыки. Его песни, такие как «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба», «Брат ты мне, или не брат», «Катя-Катерина», «Наташа», «Журавли», «Ты, которая уходит в дождь», «Когда ты уйдешь», «Май» и «Летний дождь», знакомы многим и уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Программа концерта

Юбилейная программа «Возвращение легенды» обещает удивить зрителей. В ней будут представлены самые известные хиты, которые любимы многими поколениями, а также новые композиции, которые, безусловно, порадуют поклонников артиста.

Ностальгия и вдохновение

Концерт «40 лет вдохновения» — это не только поздравление мастера, но и возможность погрузиться в атмосферу, наполненную музыкой, которая сопровождает нас на протяжении всей жизни. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей качественной музыки и тех, кто не чуждо чувство ностальгии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:30 от 1200 ₽

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