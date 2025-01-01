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Андрей Цеховский
Билеты от 600₽
Киноафиша Андрей Цеховский

Андрей Цеховский

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт Андрея Цеховского в Standup Club на Трубной

Не упустите возможность насладиться остроумным и харизматичным выступлением Андрея Цеховского! В этот вечер, 25 ноября, Standup Club на Трубной станет местом, где юмор и искренность объединяются в захватывающем стендап-шоу.

О мероприятии

Андрей Цеховский — известный комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и умению находить смешное в повседневной жизни. Его концерты всегда полны неожиданных поворотов и задорных шуток, которые заставляют зрителей смеяться до слез. Не пропустите шанс увидеть его вживую!

Билеты

Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба или на месте. Рекомендуем бронировать заранее, так как места могут быстро распродаться.

Дополнительная информация

Standup Club на Трубной — это одно из самых популярных мест для стендапа в Москве. Здесь регулярно проходят выступления известных комиков, а также начинающих артистов. Атмосфера клуба располагает к весёлому времяпрепровождению и общению с единомышленниками.

Не упустите возможность провести вечер в компании юмора и позитива, приходите на концерт Андрея Цеховского!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 600 ₽

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