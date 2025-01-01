Меню
Андрей Бебуришвили
Киноафиша Андрей Бебуришвили

Андрей Бебуришвили

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Андрей Бебуришвили: Новая Стенд-ап Программа в Краснодаре

3 января 2024 года в Дворце культуры Железнодорожников в Краснодаре состоится долгожданный концерт Андрея Бебуришвили с его новой юмористической программой. Этот вечер обещает стать настоящим праздником смеха и позитива для всех любителей стенд-апа.

Что ожидать от концерта?

Зрителей ждет увлекательный и занимательный юмор, который не оставит равнодушным ни одного из присутствующих. На концерте Андрей делится личными историями, комментирует повседневные ситуации и имеет особое чувство юмора, которое уже завоевало сердца множества поклонников.

Для кого этот концерт?

Программа предназначена для аудитории от 18 лет. Организаторы предупреждают: возможно возникновение смеховой зависимости! Если вы готовы провести вечер в компании хорошего настроения и позитивных эмоций, это мероприятие именно для вас.

Важно знать

Приходите заранее, чтобы занять лучшие места! Концерт пройдет в интерактивном формате, где каждый зритель сможет стать участником живого общения с артистом. Не упустите возможность узнать новое об Андрее и увидеть его в действии!

Следите за анонсами и не пропустите это событие, которое станет ярким началом нового года!

