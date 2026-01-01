Оповещения от Киноафиши
Андрей Атлас
Билеты от 1500₽
Киноафиша Андрей Атлас

Андрей Атлас

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Стендап с Андреем Атласом в баре «Патрики»

Андрей Атлас — стендап-комик из Ростова-на-Дону, который завоевал любовь зрителей в проекте «Открытый микрофон» благодаря своему честному юмору и критичному взгляду на жизнь. Его яркое выступление в проекте Roast Battle от Labelcom продемонстрировало умение принимать свои недостатки и остроумно высмеивать недостатки других.

В настоящее время Андрей является резидентом проекта StandUp Show на ТНТ. В своих шутках он затрагивает темы семейной жизни, рассказывает о своей супруге и комментирует забавные особенности языка, такие как использование слова «супруга». Этот простой и искренний ростовский юмор понравится как женатым, так и тем, кто ценит счастливые моменты жизни.

Полезная информация

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить вас в порядке очереди. Если вы планируете посетить мероприятие с компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом, чтобы сидеть за одним столом.

Март
30 марта понедельник
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1500 ₽

