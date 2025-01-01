Меню
Андрей Атлас
Киноафиша Андрей Атлас

Андрей Атлас

18+
Возраст 18+

О концерте

Андрей Атлас с концертом в Челябинске

Популярный российский стендап-комик из Ростова-на-Дону, резидент «Stand Up» на ТНТ, Андрей Атлас приглашает вас на вечер хорошего юмора. Подготовьтесь к целому часу лучших шуток, которые нельзя пропускать!

Организация мероприятия

  • Сбор гостей: За час до начала шоу. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы удобно занять места и успеть сделать заказ в баре и на кухне.
  • Фотосъемка: Полная съемка шоу запрещена. Вы можете делать короткие сторис, но, пожалуйста, не раскрывайте целые шутки комиков.
  • Допуск: Вход на мероприятие лицам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.
  • Возрастное ограничение: 18+

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Андрея Атласа и зарядиться позитивом на весь вечер!

Купить билет на концерт Андрей Атлас

Февраль
6 февраля пятница
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1000 ₽

