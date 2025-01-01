Андрей Атлас с концертом в Челябинске
Популярный российский стендап-комик из Ростова-на-Дону, резидент «Stand Up» на ТНТ, Андрей Атлас приглашает вас на вечер хорошего юмора. Подготовьтесь к целому часу лучших шуток, которые нельзя пропускать!
Организация мероприятия
- Сбор гостей: За час до начала шоу. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы удобно занять места и успеть сделать заказ в баре и на кухне.
- Фотосъемка: Полная съемка шоу запрещена. Вы можете делать короткие сторис, но, пожалуйста, не раскрывайте целые шутки комиков.
- Допуск: Вход на мероприятие лицам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.
- Возрастное ограничение: 18+
Не упустите возможность насладиться живым выступлением Андрея Атласа и зарядиться позитивом на весь вечер!