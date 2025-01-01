Андрей Атлас с концертом в Челябинске

Популярный российский стендап-комик из Ростова-на-Дону, резидент «Stand Up» на ТНТ, Андрей Атлас приглашает вас на вечер хорошего юмора. Подготовьтесь к целому часу лучших шуток, которые нельзя пропускать!

Организация мероприятия

Сбор гостей: За час до начала шоу. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы удобно занять места и успеть сделать заказ в баре и на кухне.

Фотосъемка: Полная съемка шоу запрещена. Вы можете делать короткие сторис, но, пожалуйста, не раскрывайте целые шутки комиков.

Допуск: Вход на мероприятие лицам в состоянии алкогольного опьянения запрещен.

Возрастное ограничение: 18+

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Андрея Атласа и зарядиться позитивом на весь вечер!