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Андрей Атлас
Билеты от 2500₽
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Андрей Атлас

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Андрей Атлас: Незабываемый вечер со звездой российского стендапа

Приглашаем вас на уникальное событие в Stand Up Store Moscow! Вечер стендапа с участием Андрея Атласа — это возможность увидеть одного из самых ярких комиков современности в живом выступлении.

Кто такой Андрей Атлас?

Андрей Атлас — известный российский стендап-комик, который завоевал популярность благодаря своему остроумному юмору и харизме. Его выступления всегда наполнены живыми эмоциями и актуальными темами, что делает каждое шоу неповторимым.

Что ожидать от вечера?

На этом вечере вы сможете насладиться не только качественным юмором, но и уникальными историями из жизни Андрея. Он поделится своими наблюдениями и расскажет о том, что вдохновляет его на творчество. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого опыта!

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее приобрести билеты. Их можно купить на официальном сайте Stand Up Store Moscow или в кассе театра.

Подводя итоги

Не упустите возможность провести вечер в компании замечательного комика! Убедитесь сами, почему юмор Андрея Атласа завоевал сердца зрителей по всей стране. Ждем вас на стендапе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:30 от 2500 ₽
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Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
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