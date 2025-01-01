Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Андрей Атлас. Stand Up
Киноафиша Андрей Атлас. Stand Up

Андрей Атлас. Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Андрей Атлас: стендап-концерт «Ничего не вышло»

Приглашаем вас на второй сольный концерт Андрея Атласа! Это мероприятие обещает быть не только увлекательным, но и глубоким.

О чем концерт?

Название «Ничего не вышло» — это не отсылка к его первому выступлению. Оно отражает общечеловеческую мысль, с которой сталкивается каждый из нас в разных обстоятельствах: на работе, в личной жизни, в мечтах.

Личные истории и позитивный взгляд

Андрей делится откровенными личными историями, что делает его выступление особенно близким и понятным зрителю. Он показывает, как можно найти позитив даже в самых непростых ситуациях и готов рассказать, как быстрее прийти к этому состоянию.

Не пропустите!

Эта программа станет отличной возможностью не только посмеяться, но и задуматься над важными вопросами жизни. Не упустите шанс увидеть Андрея Атласа вживую!

Купить билет на концерт Андрей Атлас. Stand Up

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
18 сентября четверг
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Элли на маковом поле
12+
Поп Инди
Элли на маковом поле
3 ноября в 20:00 Dom Печати
от 1800 ₽
Ярослав Сумишевский
12+
Поп Эстрада
Ярослав Сумишевский
2 октября в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1800 ₽
Шура. Юбилейный концерт
18+
Поп
Шура. Юбилейный концерт
25 октября в 19:00 Тинькофф-холл
от 2400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше