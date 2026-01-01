Оповещения от Киноафиши
Андрей Атлас. Сольный стендап концерт
Андрей Атлас. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Андрея Атласа

Приглашаем вас на сольный концерт Андрея Атласа — комика-легенды из Ростова-на-Дону и резидента проекта StandUp на ТНТ. Уникальный стиль его шуток уже завоевал сердца зрителей, и теперь вы сможете насладиться этим живым юмором в формате стендап.

О программе

Андрей Атлас шутит о повседневной жизни, семейных отношениях и называет ситуации, знакомые каждому, с юмором и искренностью. В его арсенале — шутки о супруге и о людях, которые предпочитают использовать термин «супруга». Это идеальный выбор для всех, кто готов смеяться над собой и жизненными реалиями.

Детали концерта

Продолжительность шоу составляет 80 минут. И, что особенно приятно, после завершения концерта у зрителей будет возможность сделать селфи с артистом. Не упустите шанс запечатлеть эту встречу!

В других городах
Апрель
Сентябрь
3 апреля пятница
19:30
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
от 1500 ₽
16 апреля четверг
20:00
Brooklyn Bowl Самара Letout Самара, 18-й км Московского ш., 25а, аутлет-молл Letout
от 2000 ₽
25 сентября пятница
20:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
6+
Неоклассика
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
21 марта в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Бесплатный Автобус
16+
Поп
Бесплатный Автобус
26 февраля в 20:00 КЦ «Сердце»
от 1200 ₽
Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди
6+
Живая музыка
Магия свечей. Шедевры неоклассики: от Ханса Циммера до Людовико Эйнауди
4 апреля в 20:30 Дом Архитектора
от 2000 ₽
