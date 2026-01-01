Андрей Атлас. Сольный стендап концерт

Сольный концерт Андрея Атласа

Приглашаем вас на сольный концерт Андрея Атласа — комика-легенды из Ростова-на-Дону и резидента проекта StandUp на ТНТ. Уникальный стиль его шуток уже завоевал сердца зрителей, и теперь вы сможете насладиться этим живым юмором в формате стендап.

О программе

Андрей Атлас шутит о повседневной жизни, семейных отношениях и называет ситуации, знакомые каждому, с юмором и искренностью. В его арсенале — шутки о супруге и о людях, которые предпочитают использовать термин «супруга». Это идеальный выбор для всех, кто готов смеяться над собой и жизненными реалиями.

Детали концерта

Продолжительность шоу составляет 80 минут. И, что особенно приятно, после завершения концерта у зрителей будет возможность сделать селфи с артистом. Не упустите шанс запечатлеть эту встречу!