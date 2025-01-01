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Андрей Атлас. Ничего не вышло
Киноафиша Андрей Атлас. Ничего не вышло

Андрей Атлас. Ничего не вышло

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Андрея Атласа «Ничего не вышло»

Приглашаем вас на новый сольный концерт Андрея Атласа, резидента шоу «Stand Up» на ТНТ и участника многих крупных проектов на телевидении и видеохостингах. Этот вечер станет настоящим открытием для всех любителей качественного юмора.

О чем концерт?

Название концерта «Ничего не вышло» отражает универсальную мысль, знакомую каждому из нас. Она касается самых разных аспектов жизни: работы, личных отношений и мечт. Андрей Атлас делится откровенными личными историями и показывает, как можно найти позитив в сложных ситуациях и как быстрее преодолеть этот непростой момент.

Когда и где?

Запуск гостей — в 19:00, начало концерта — в 20:00. Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.

Не упустите возможность провести вечер с Андреем Атласом и зарядиться позитивом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 2 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1800 ₽
Пермь, 20 сентября
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
20:00 от 1500 ₽
Волгоград, 11 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
20:00 от 1500 ₽

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