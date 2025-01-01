Андрей Атлас. Ничего не вышло

Сольный концерт Андрея Атласа «Ничего не вышло»

Приглашаем вас на новый сольный концерт Андрея Атласа, резидента шоу «Stand Up» на ТНТ и участника многих крупных проектов на телевидении и видеохостингах. Этот вечер станет настоящим открытием для всех любителей качественного юмора.

О чем концерт?

Название концерта «Ничего не вышло» отражает универсальную мысль, знакомую каждому из нас. Она касается самых разных аспектов жизни: работы, личных отношений и мечт. Андрей Атлас делится откровенными личными историями и показывает, как можно найти позитив в сложных ситуациях и как быстрее преодолеть этот непростой момент.

Когда и где?

Запуск гостей — в 19:00, начало концерта — в 20:00. Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.

Не упустите возможность провести вечер с Андреем Атласом и зарядиться позитивом!