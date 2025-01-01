Меню
Андрей Атлас и Наташа Краснова. Проверка материала
Билеты от 1000₽
Андрей Атлас и Наташа Краснова. Проверка материала

18+

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап-дебют от комиков Ростова

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с участием двух талантливых резидентов — Андрея Атласа и Наташи Красновой. Эти комики покорят ваше сердце своими уникальными стилями и неподражаемым юмором.

Андрей Атлас

Андрей Атлас — резидент шоу «Stand Up» на ТНТ. Он родом из Ростова-на-Дону и славится своим искренним и самоироничным юмором. Его остроумные истории из жизни и умение находить смешное в повседневных ситуациях делают его выступления поистине особенными.

Наташа Краснова

Наташа Краснова, в свою очередь, представляет собой яркий пример харизматичного стендап-комика. Ее живой и остроумный взгляд на жизнь, а также умение вести диалог с аудиторией создают неповторимую атмосферу веселья и отдыха.

Что ожидать

Вместе они представят свежий материал, наполненный честными историями и зарядом позитива. Это выступление обещает стать настоящим событием для всех любителей качественного юмора и искренних эмоций.

Не упустите возможность увидеть живое выступление этих талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями. Мы уверены, что вечер пройдет в легкой и доброй атмосфере, которая надолго останется в вашей памяти.

Купить билет на концерт Андрей Атлас и Наташа Краснова. Проверка материала

Сентябрь
15 сентября понедельник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽
22 сентября понедельник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽
29 сентября понедельник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

