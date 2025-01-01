Андрей Атлас - сольный концерт

Стендап-концерт Андрея Атласа «Ничего не вышло»

Второй сольный концерт Андрея Атласа обещает стать настоящим откровением для зрителей. Название «ничего не вышло» не имеет ничего общего с первым концертом. Это скорее отражение распространенной мысли, с которой сталкивается каждый из нас в самых разных обстоятельствах — будь то работа, личная жизнь или мечты.

Андрей делится личными историями и показывает, как можно найти позитив даже после разочарований. Его выступление наполнено юмором и искренностью, что позволяет зрителям взглянуть на знакомые проблемы с новой стороны.

О Андрее Атласе

Андрей Атлас — известный комик, который стал популярным благодаря проектам «Stand Up ТНТ» и «Открытый микрофон ТНТ». Его стиль и подача делают его концерты незабываемыми.

Место проведения и организация

Событие состоится в уютном Bolshevik Loft. Здесь вы сможете насладиться разнообразным меню, в котором представлены блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее — сбор гостей начнется за полчаса до начала программы.

Важная информация

Имейте в виду, что на концерт есть возрастное ограничение 18+. При входе потребуется паспорт.