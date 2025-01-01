Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Андрей Атлас - сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Андрей Атлас - сольный концерт

Андрей Атлас - сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Стендап-концерт Андрея Атласа «Ничего не вышло»

Второй сольный концерт Андрея Атласа обещает стать настоящим откровением для зрителей. Название «ничего не вышло» не имеет ничего общего с первым концертом. Это скорее отражение распространенной мысли, с которой сталкивается каждый из нас в самых разных обстоятельствах — будь то работа, личная жизнь или мечты.

Андрей делится личными историями и показывает, как можно найти позитив даже после разочарований. Его выступление наполнено юмором и искренностью, что позволяет зрителям взглянуть на знакомые проблемы с новой стороны.

О Андрее Атласе

Андрей Атлас — известный комик, который стал популярным благодаря проектам «Stand Up ТНТ» и «Открытый микрофон ТНТ». Его стиль и подача делают его концерты незабываемыми.

Место проведения и организация

Событие состоится в уютном Bolshevik Loft. Здесь вы сможете насладиться разнообразным меню, в котором представлены блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее — сбор гостей начнется за полчаса до начала программы.

Важная информация

Имейте в виду, что на концерт есть возрастное ограничение 18+. При входе потребуется паспорт.

Купить билет на концерт Андрей Атлас - сольный концерт

Помощь с билетами
Январь
3 января суббота
21:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
7 января в 21:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
14 декабря в 18:00 Жаровня
от 1890 ₽
Факты
18+
Юмор
Факты
10 декабря в 21:30 Standup Café
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше