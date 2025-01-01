Андреевский оркестр: Шедевры мировой вокальной музыки

Шедевры мировой вокальной музыки

Государственный академический русский оркестр имени В.В. Андреева приглашает вас на уникальную концертную программу «Шедевры мировой вокальной музыки». Это замечательное событие подарит зрителям возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться великолепием вокала.

Выступающие артисты

На сцене выступят солисты Михайловского театра:

Валентина Феденёва (сопрано)

Александр Kuznetsov (баритон)

Виртуозное исполнение

Концерт будет проходить под руководством дирижера Владимира Фонина. Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева предоставит зрителям музыкальный спектакль, насыщенный как классическими произведениями, так и популярными мелодиями.

Музыкальная программа

В программе прозвучат шедевры П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, а также испанские мотивы в музыке Ж. Бизе и Л. Делиба. Зрители смогут насладиться обработками русских народных песен и яркими страницами оперетты и мюзикла. Валсы от В.В. Андреева, В. Беккера и А. Джойса добавят особое очарование к концерту.

Присоединяйтесь к этому увлекательному музыкальному путешествию и дайте себе возможность насладиться великолепными произведениями!