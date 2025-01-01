Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Андреевский оркестр: Шедевры мировой вокальной музыки
Киноафиша Андреевский оркестр: Шедевры мировой вокальной музыки

Андреевский оркестр: Шедевры мировой вокальной музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шедевры мировой вокальной музыки 

Государственный академический русский оркестр имени В.В. Андреева приглашает вас на уникальную концертную программу «Шедевры мировой вокальной музыки». Это замечательное событие подарит зрителям возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться великолепием вокала.

Выступающие артисты

На сцене выступят солисты Михайловского театра:

  • Валентина Феденёва (сопрано)
  • Александр Kuznetsov (баритон)

Виртуозное исполнение

Концерт будет проходить под руководством дирижера Владимира Фонина. Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева предоставит зрителям музыкальный спектакль, насыщенный как классическими произведениями, так и популярными мелодиями.

Музыкальная программа

В программе прозвучат шедевры П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, а также испанские мотивы в музыке Ж. Бизе и Л. Делиба. Зрители смогут насладиться обработками русских народных песен и яркими страницами оперетты и мюзикла. Валсы от В.В. Андреева, В. Беккера и А. Джойса добавят особое очарование к концерту.

Присоединяйтесь к этому увлекательному музыкальному путешествию и дайте себе возможность насладиться великолепными произведениями!

Купить билет на концерт Андреевский оркестр: Шедевры мировой вокальной музыки

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
7 октября вторник
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 300 ₽
11 октября суббота
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 500 ₽
14 октября вторник
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 300 ₽

В ближайшие дни

«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской
6+
Классическая музыка
«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской
12 октября в 16:00 Особняк Кшесинской
от 3000 ₽
Магия ханга
0+
Этно
Магия ханга
19 октября в 19:00 Арт-пространство «Фабрика»
от 1600 ₽
Stankov Jazz Band
6+
Джаз
Stankov Jazz Band
15 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше