Андреевский оркестр: Шедевры мировой вокальной музыки

Государственный академический русский оркестр имени В.В. Андреева приглашает вас на уникальную концертную программу «Шедевры мировой вокальной музыки». Это замечательное событие подарит зрителям возможность погрузиться в мир музыкального искусства и насладиться великолепием вокала.
На сцене выступят солисты Михайловского театра:
Концерт будет проходить под руководством дирижера Владимира Фонина. Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева предоставит зрителям музыкальный спектакль, насыщенный как классическими произведениями, так и популярными мелодиями.
В программе прозвучат шедевры П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, а также испанские мотивы в музыке Ж. Бизе и Л. Делиба. Зрители смогут насладиться обработками русских народных песен и яркими страницами оперетты и мюзикла. Валсы от В.В. Андреева, В. Беккера и А. Джойса добавят особое очарование к концерту.
Присоединяйтесь к этому увлекательному музыкальному путешествию и дайте себе возможность насладиться великолепными произведениями!