Спектакль «Андре» по пьесе Флориана Зеллера в самарском театре Город

Главный герой пьесы «Андре» — 88-летний мужчина, которому, несмотря на возраст, присуща необычайная бодрость. Однако его жизнь под угрозой: прогрессирует болезнь, напоминающая болезнь Альцгеймера, и это неотвратимо влияет на его восприятие реальности.

Трагедия утраты

Пьеса, написанная французским драматургом Лорном Зеллером, становится почти физическим воплощением процесса деформации сознания и его угасания. Постепенная потеря памяти ведет к утрате связи с семьей и родными, а также с внешним миром. Все медленно исчезает из жизни Андрэ: пространство, квартира, быт…

Игра света и тени

В произведении явь чередуется с картинами подсознания, где различные ситуации воспринимаются в разных интерпретациях — от болезненного сознания до ясного ума. Это создает яркую и трогательную картину внутреннего мира главного героя.

Награды и признание

Пьеса «Андре» удостоилась трех премий «Мольер» и была номинирована на престижные театральные награды Theatre Awards UK и Evening Standard Theatre Awards. Она является второй частью сценической трилогии «Мама» - «Папа» - «Сын», что подчеркивает глубину и многослойность темы.

Значение для театра

Для зрителей стоит отметить, что роль Андрэ была написана для выдающегося французского актера Робера Ирша, который на момент премьеры спектакля также отмечал свой 88-й день рождения. Это придает пьесе особую значимость и эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и трогательное произведение на сцене. «Андре» — спектакль, который оставит след в вашем сердце.