Андре Шенье
Киноафиша Андре Шенье

Спектакль Андре Шенье

Премьера оперы Умберто Джордано в постановке Александра Тителя
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+
О спектакле

Опера «Андре Шенье» в Московском академическом Музыкальном театре

Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представит оперу Умберто Джордано «Андре Шенье» в постановке Александра Тителя и дирижера Пьетро Маццетти. Спектакль исследует сложные вопросы о месте художника в революции, его ответственности и о способности идеалов меняться в условиях хаоса.

История и сюжет

Поэт Андре Шенье, участник и свидетель революционных событий во Франции конца XVIII века, стал главным героем этой оперы. Вдохновленный лозунгами Великой французской революции — свобода, равенство, братство — он, как и тысячи других, оказался на эшафоте, став жертвой революционного террора.

Революция, являясь движущей силой истории, пробуждает самые темные инстинкты в обществе. Спектакль поднимает важные вопросы: как ведут себя люди в минуты роковые? В чем заключается логика трансформации идеалов революции? Почему революция «пожирает своих детей»?

Темы и идеи

«Опера рассказывает о месте художника в революции, об его ответственности перед настоящим и будущим. Мы исследуем, как революция, борясь за свои идеалы, порой меняет их на прямо противоположные. И, как любой другой спектакль, она затрагивает тему любви. Любовь и искусство в хаосе революции — вот главная тема нашего спектакля», — делится своими мыслями режиссер Александр Титель.

Сотрудничество с Государственным Эрмитажем

Этот проект реализуется в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, что придает ему дополнительную значимость и культурную ценность.

Спектакль будет интересен всем, кто увлечен историческими операми и философскими размышлениями о революции и искусстве. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

Декабрь
10 декабря среда
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1500 ₽

Фотографии

Андре Шенье Андре Шенье Андре Шенье Андре Шенье Андре Шенье Андре Шенье Андре Шенье Андре Шенье

