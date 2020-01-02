Меню
Андре Шенье (к.и.)

Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Опера Умберто Джордано «Андре Шенье» в Мариинском театре

Уникальная возможность увидеть концертное исполнение оперы «Андре Шенье» состоится в Мариинском театре. Опера исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на русском.

Историческая основа сюжета

Действие оперы разворачивается на фоне общественно-политических катаклизмов, связанных с Великой французской революцией. Первый акт происходит в начале 1789 года, а остальные три - в 1794-м, в разгар якобинской диктатуры. Сюжет вращается вокруг трагической судьбы реального исторического лица — французского поэта и публициста Андре Шенье, который был обвинён в контрреволюционной деятельности и казнён на гильотине.

Либретто, написанное мастерцом Луиджи Илликой, раскрывает захватывающую предысторию гибели Шенье, добавляя мощные образы жертвенности и антагонизма. В качестве фона используются яркие локации: фешенебельный старорежимный дворец, многолюдные улицы Парижа, зал Революционного трибунала и мрачные стены тюремного замка.

Музыка и исполнение

Умберто Джордано создал музыку к опере за два года (1894-1896), что мгновенно привело его к мировой известности. Канонический любовный треугольник – «сопрано – тенор – баритон» – представлен в произведении как сложная коллизия трагических судеб. Музыка наделена невероятной выразительностью и психологической правдой, что и обеспечило «Андре Шенье» статус шедевра итальянского веризма.

Вокальные партии требуют выдающихся певцов, что делает предстоящие выступления особенно ожидаемыми. К числу знаменитых арий, которые прозвучат, относятся: пылкая «Импровизация» Шенье, прощальная ария Come un bel dì di maggio, драматические монологи Жерара, восхитительная ария Мадлен La mamma morta, а также захватывающий любовный дуэт в финале.

Композитор уделяет внимание не только главным героям, но и второстепенным ролям, как, например, мальчик-газетчик, который также имеет выразительные музыкальные моменты. В сопровождении выступит роскошный симфонический оркестр, в звуках которого ощутим дух конца XIX века.

Редкое исполнение

Несмотря на популярность отдельных арий из «Андре Шенье», живое исполнение этой оперы — событие редкое. Мариинский театр впервые предоставляет зрителям такую уникальную возможность.

Ноябрь
13 ноября четверг
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

