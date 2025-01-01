Спектакль "Андижанская полька": путешествие в мир автофикшна

Театр.doc представит новый спектакль Романа Егорова "Андижанская полька", который станет ярким событием в рамках фестиваля автофикшн «я-театр», проходящего с 1 по 6 июля. Это уникальная постановка расскажет о личных переживаниях автора и его борьбе со страхом, сформировавшимся на протяжении жизни.

Два героя, два мира

В спектакле представлены два главных героя: сам Роман Егоров, который родился в 90-е в Ташкенте и с юности искал себя в современном театре, и его страх, который рос вместе с ним. Роман выйдет на сцену, чтобы поделиться своей историей и попытаться преодолеть этот страх.

Что такое автофикшн?

Автофикшн — это новое направление в современном театре, которое соединяет литературный автофишн и документальный театр. Авторы данного жанра исследуют и конституируют себя через театр, опираясь на личный опыт и воображение. Это позволяет создать искренние и глубокие истории, которые резонируют с каждым зрителем.

О Романе Егорове

Роман Егоров, которому 30 лет, долго искал свой путь в драматургии. Он написал около 10 пьес и пробовал ставить их с актерами, однако его работы не получили ожидаемого признания. После работы в рекламе, где он занимался таргетом и писал сценарии, Егоров решил обратиться к своим корням. Во время драматургической лаборатории в театре "Ильхом" он создал перформанс "Андижанская полька", который впоследствии гастролировал на фестивале автофикшн в Алматы и был включен в шорт-лист премии «Любимовка».

Зачем смотреть "Андижанскую польку"?

Спектакль "Андижанская полька" предлагает зрителям уникальную возможность заглянуть в глубины человеческой души и исследовать тему страха, который может быть как разрушительным, так и преодолимым. Это не просто театральная постановка, а настоящая встреча с собой и окружающим миром.

Не упустите возможность стать частью этого важного события в мире современного театра!