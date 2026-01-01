Спектакль Андерсен. Зима

Оповещения от Киноафиши
Андерсен. Зима
Постановка
Линии 6+
Режиссер Андрей Бахарев
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Настоящая магия в спектакле по мотивам сказок Андерсена

На сцене вас ждет волшебство, созданное по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Этот спектакль станет настоящим открытием для детей и взрослых, несущим в себе доброту и чудеса.

В ходе представления зрители станут свидетелями удивительного переплетения живой игры актеров, кукольных сцен, музыкальных пауз и интерактивного общения. Такой формат позволяет создать уникальную атмосферу, в которой каждый зритель почувствует себя частью происходящего.

История, трогающая душу

Сюжет спектакля наполнен зимними мотивами и верой в новогодние чудеса. Герои проходят через жизненные испытания, стремясь найти тепло, заботу и любовь, так необходимые каждому из нас.

Команда творцов

В спектакле участвуют талантливые актеры: Кирилл Шатский, Михаил Семенов, Татьяна Тронина, Виктория Ковалева и Мария Шовникова. Режиссер Андрей Бахарев создал атмосферу, которая подарит зрителям незабываемые эмоции и мгновения радости.

Присоединяйтесь к этому удивительному спектаклю, где каждое мгновение наполнено смыслом, а магия сказок оживает на глазах у зрителей!

В других городах
Март
15 марта воскресенье
12:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1300 ₽
22 марта воскресенье
12:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1300 ₽
29 марта воскресенье
12:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1300 ₽

