Импровизационное шоу «Андердоги» в Санкт-Петербурге

В Popravka Bar пройдет уникальное импровизационное шоу «Андердоги», где на сцене выступят талантливые комики Юра Иванов, Андрей Перелыгин и Никита Бардашевский под руководством ведущего Романа Штыха. Это мероприятие обещает быть настоящим праздником юмора, где все зависит от взаимодействия с залом.

Что вас ждет

«Андердоги» — это вечер, наполненный непредсказуемым юмором без сценариев и заготовок. Комики будут создавать забавные ситуации на ваших глазах, исходя из спонтанных идей и подсказок зрителей. В программе — три раунда с различными форматами импровизации.

Форматы раундов

1. Новости

Комики столкнутся с самыми кринжовыми новостями последних лет, о которых они не будут знать до начала шоу. Готовьтесь к неожиданным и смешным реакциям!

2. Собеседование

В этом раунде один зритель становится HR, а комик получает букву, с которой должен начинать каждую свою реплику на «собеседовании». Это будет настоящая проверка на смекалку!

3. Знакомства

Зрительница из зала станет объектом ухаживаний. Комики будут подкатывать, а ее задача — выбрать самые удачные фразы. Чтобы усложнить задачу, девушка определит локацию, в которой комикам предстоит «добыть» свои шутки.

4. Возврат товара

В этом забавном раунде один комик играет продавца, а двое других надевают наушники. Зал выбирает товар, который «продавец» должен будет смешно скрыть от покупателей, когда они будут возвращать его, не зная, что именно они возвращают.

Выбор победителя

По итогам трех раундов именно вы, зрители, решите, кто из комиков заслужит титул победителя вечера! Не упустите возможность стать частью веселого шоу, где ваше участие напрямую влияет на результаты.