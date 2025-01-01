Anchor Fest: Дымка, Мотив, Vodoley GT

Приглашаем вас на уникальный рок-фестиваль «Anchor Fest», который пройдет в живописном месте Поддона в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и ярких эмоций!

Что вас ждет на фестивале?

«Anchor Fest» соберет на одной сцене три уникальные группы: Дымка, Мотив и Vodoley GT. Каждая из них обладает своим неповторимым стилем и энергией, что сделает выступления незабываемыми.

Где и когда?

Фестиваль пройдет в живописном месте Поддона, которое идеально подходит для открытых мероприятий. Подробную информацию о времени начала и датах проведения можно найти на официальном сайте фестиваля.

Интересные факты

Группа Дымка известна своими лиричными текстами и мелодиями, которые затрагивают самые глубокие струны души.

известна своими лиричными текстами и мелодиями, которые затрагивают самые глубокие струны души. Мотив — это яркое сочетание рок-звучания и элементов фолка, что делает их выступления уникальными.

— это яркое сочетание рок-звучания и элементов фолка, что делает их выступления уникальными. Vodoley GT — настоящие мастера живого звука, их концерты всегда полны драйва и энергии.

Почему стоит посетить?

«Anchor Fest» — это не просто музыкальное событие, это возможность погрузиться в мир живой музыки и насладиться атмосферой единения с другими меломанами. Не упустите шанс стать частью этого замечательного праздника!

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