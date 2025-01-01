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Anchor Fest: Дымка, Мотив, Vodoley GT
Киноафиша Anchor Fest: Дымка, Мотив, Vodoley GT

Anchor Fest: Дымка, Мотив, Vodoley GT

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Anchor Fest: Дымка, Мотив, Vodoley GT

Приглашаем вас на уникальный рок-фестиваль «Anchor Fest», который пройдет в живописном месте Поддона в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и ярких эмоций!

Что вас ждет на фестивале?

«Anchor Fest» соберет на одной сцене три уникальные группы: Дымка, Мотив и Vodoley GT. Каждая из них обладает своим неповторимым стилем и энергией, что сделает выступления незабываемыми.

Где и когда?

Фестиваль пройдет в живописном месте Поддона, которое идеально подходит для открытых мероприятий. Подробную информацию о времени начала и датах проведения можно найти на официальном сайте фестиваля.

Интересные факты

  • Группа Дымка известна своими лиричными текстами и мелодиями, которые затрагивают самые глубокие струны души.
  • Мотив — это яркое сочетание рок-звучания и элементов фолка, что делает их выступления уникальными.
  • Vodoley GT — настоящие мастера живого звука, их концерты всегда полны драйва и энергии.

Почему стоит посетить?

«Anchor Fest» — это не просто музыкальное событие, это возможность погрузиться в мир живой музыки и насладиться атмосферой единения с другими меломанами. Не упустите шанс стать частью этого замечательного праздника!

Следите за новостями и не пропустите возможность окунуться в мир качественной музыки и незабываемых впечатлений!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Поддон Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
19:00 от 500 ₽

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