Anchor Fest: Дымка, Мотив, Vodoley GT

Приглашаем вас на уникальный рок-фестиваль «Anchor Fest», который пройдет в живописном месте Поддона в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и ярких эмоций!
«Anchor Fest» соберет на одной сцене три уникальные группы: Дымка, Мотив и Vodoley GT. Каждая из них обладает своим неповторимым стилем и энергией, что сделает выступления незабываемыми.
Фестиваль пройдет в живописном месте Поддона, которое идеально подходит для открытых мероприятий. Подробную информацию о времени начала и датах проведения можно найти на официальном сайте фестиваля.
«Anchor Fest» — это не просто музыкальное событие, это возможность погрузиться в мир живой музыки и насладиться атмосферой единения с другими меломанами. Не упустите шанс стать частью этого замечательного праздника!
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