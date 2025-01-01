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Анатомия конфликта. Актерская лаборатория
Билеты от 25000₽
Киноафиша Анатомия конфликта. Актерская лаборатория

Анатомия конфликта. Актерская лаборатория

18+
Возраст 18+
Билеты от 25000₽

О концерте/спектакле

Актерская лаборатория Владимира Гасанова: итоговый спектакль на сцене Театра.doc

Приглашаем вас на уникальный интенсив, где всего за 8 дней вы сможете создать спектакль, основанный на личных историях. Это не просто тренинг — это погружение в практику, где никакой раскачки, только полная отдача!

Для кого?

Интенсив предназначен как для профессиональных актёров, так и для тех, кто не имеет официального образования, но обладает сценическим опытом.

Этот курс будет полезен тем, кто:

  • хочет заполнить перерыв между проектами новым опытом;
  • стремится обрести уверенность в актёрской карьере;
  • планирует возобновить свой путь в профессии.

Что получат участники?

Участники лаборатории смогут:

  • получить реальный сценический опыт с финальным показом спектакля на сцене Театра.doc;
  • взаимодействовать с режиссёром и партнёрами на сцене;
  • развить актёрскую мобильность и стать частью спектакля;
  • научиться «присутствовать» на сцене и осознанно действовать.

Вы также узнаете, как создаётся история здесь и сейчас, опираясь на реальные сюжеты — это полезно даже тем, кто не является сценаристом.

Методы работы Театра.doc

Театр.doc определяет себя как «театр, в котором не играют». На интенсиве вы погрузитесь в методы работы театра и узнаете, как это выглядит на практике.

Под руководством Владимира Гасанова вы сформулируете конфликт, который станет основой для импровизации. В процессе работы вы создадите полноценные сцены и соберёте их в единое произведение для финального показа — по сути, напишите пьесу, оставив только самое главное.

Финальный показ

В результате вы получите конкретный продукт — спектакль, на который придут не только ваши друзья, но и другие зрители.

Даты и график занятий

Лаборатория «Анатомия конфликта» пройдет с 15 по 25 августа. Занятия будут проходить по следующему графику:

  • 15 августа с 19:00 до 22:00;
  • 16 августа с 12:00 до 17:00;
  • 17 августа с 12:00 до 17:00;
  • 18 августа с 19:00 до 22:00;
  • 19 августа с 19:00 до 22:00;
  • 23 августа с 12:00 до 17:00;
  • 24 августа с 12:00 до 17:00;
  • 25 августа в 20:00 — финальный показ спектакля.

Максимальное количество участников — 10 человек. Стоимость участия в лаборатории — 25 000 рублей.

Место проведения

Занятия пройдут на площадке «DOC industrial» Театра.doc по адресу: Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 3, стр. 2 (м. Авиамоторная).

О мастере

Владимир Гасанов — 40-летний актёр и режиссёр, автор канала ЭтикаТеоретика, где делится своим творческим опытом. Он окончил актёрскую лабораторию Юрия Муравицкого в Московской школе нового кино и с 2019 года работает в Театре.doc.

Творческие достижения

  • Вошёл в лонг-лист премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Лина» (2016).
  • Режиссёр читки пьесы, занявшей первое место на фестивале Любимовка 2021 года.
  • Участвовал в спектаклях Театра.doc, таких как «Солнечная линия», «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» и других.
  • Режиссёр спектаклей «Солнечная линия», «Что делать с выгоранием» и «Хрупкие времена».

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
16 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
17 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
18 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
19 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
20 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
21 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
22 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
23 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
24 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽
25 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
17 августа в 20:50 Центр «Марс»
от 1400 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
14 августа в 16:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
16 ноября в 10:30 Западное крыло Новой Третьяковки
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