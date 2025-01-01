Актерская лаборатория Владимира Гасанова: итоговый спектакль на сцене Театра.doc

Приглашаем вас на уникальный интенсив, где всего за 8 дней вы сможете создать спектакль, основанный на личных историях. Это не просто тренинг — это погружение в практику, где никакой раскачки, только полная отдача!

Для кого?

Интенсив предназначен как для профессиональных актёров, так и для тех, кто не имеет официального образования, но обладает сценическим опытом.

Этот курс будет полезен тем, кто:

хочет заполнить перерыв между проектами новым опытом;

стремится обрести уверенность в актёрской карьере;

планирует возобновить свой путь в профессии.

Что получат участники?

Участники лаборатории смогут:

получить реальный сценический опыт с финальным показом спектакля на сцене Театра.doc;

взаимодействовать с режиссёром и партнёрами на сцене;

развить актёрскую мобильность и стать частью спектакля;

научиться «присутствовать» на сцене и осознанно действовать.

Вы также узнаете, как создаётся история здесь и сейчас, опираясь на реальные сюжеты — это полезно даже тем, кто не является сценаристом.

Методы работы Театра.doc

Театр.doc определяет себя как «театр, в котором не играют». На интенсиве вы погрузитесь в методы работы театра и узнаете, как это выглядит на практике.

Под руководством Владимира Гасанова вы сформулируете конфликт, который станет основой для импровизации. В процессе работы вы создадите полноценные сцены и соберёте их в единое произведение для финального показа — по сути, напишите пьесу, оставив только самое главное.

Финальный показ

В результате вы получите конкретный продукт — спектакль, на который придут не только ваши друзья, но и другие зрители.

Даты и график занятий

Лаборатория «Анатомия конфликта» пройдет с 15 по 25 августа. Занятия будут проходить по следующему графику:

15 августа с 19:00 до 22:00;

16 августа с 12:00 до 17:00;

17 августа с 12:00 до 17:00;

18 августа с 19:00 до 22:00;

19 августа с 19:00 до 22:00;

23 августа с 12:00 до 17:00;

24 августа с 12:00 до 17:00;

25 августа в 20:00 — финальный показ спектакля.

Максимальное количество участников — 10 человек. Стоимость участия в лаборатории — 25 000 рублей.

Место проведения

Занятия пройдут на площадке «DOC industrial» Театра.doc по адресу: Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 3, стр. 2 (м. Авиамоторная).

О мастере

Владимир Гасанов — 40-летний актёр и режиссёр, автор канала ЭтикаТеоретика, где делится своим творческим опытом. Он окончил актёрскую лабораторию Юрия Муравицкого в Московской школе нового кино и с 2019 года работает в Театре.doc.

Творческие достижения