Приглашаем вас на уникальный интенсив, где всего за 8 дней вы сможете создать спектакль, основанный на личных историях. Это не просто тренинг — это погружение в практику, где никакой раскачки, только полная отдача!
Интенсив предназначен как для профессиональных актёров, так и для тех, кто не имеет официального образования, но обладает сценическим опытом.
Этот курс будет полезен тем, кто:
Участники лаборатории смогут:
Вы также узнаете, как создаётся история здесь и сейчас, опираясь на реальные сюжеты — это полезно даже тем, кто не является сценаристом.
Театр.doc определяет себя как «театр, в котором не играют». На интенсиве вы погрузитесь в методы работы театра и узнаете, как это выглядит на практике.
Под руководством Владимира Гасанова вы сформулируете конфликт, который станет основой для импровизации. В процессе работы вы создадите полноценные сцены и соберёте их в единое произведение для финального показа — по сути, напишите пьесу, оставив только самое главное.
В результате вы получите конкретный продукт — спектакль, на который придут не только ваши друзья, но и другие зрители.
Лаборатория «Анатомия конфликта» пройдет с 15 по 25 августа. Занятия будут проходить по следующему графику:
Максимальное количество участников — 10 человек. Стоимость участия в лаборатории — 25 000 рублей.
Занятия пройдут на площадке «DOC industrial» Театра.doc по адресу: Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 3, стр. 2 (м. Авиамоторная).
Владимир Гасанов — 40-летний актёр и режиссёр, автор канала ЭтикаТеоретика, где делится своим творческим опытом. Он окончил актёрскую лабораторию Юрия Муравицкого в Московской школе нового кино и с 2019 года работает в Театре.doc.