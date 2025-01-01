Приглашаем вас на уникальную актерскую лабораторию под руководством Владимира Гасанова, которая пройдет с 15 по 25 августа. За 8 дней интенсивной работы вы сможете не только погрузиться в мир театра, но и создать полноценный спектакль на основе личных историй.
Лаборатория подходит как для профессиональных актеров, так и для людей без официального актёрского образования, но с опытом на сцене. Это отличный способ:
Вы получите:
Театр.doc — это место, где «не играют», а создают искренние истории. Вместе с Владимиром Гасановым вы сформулируете конфликты, которые станут основой для импровизации. В процессе работы вы создадите сцены, которые объедините в единое произведение для финального показа.
Максимальное число участников — 10 человек. Это уникальная возможность изменить свою жизнь за 8 дней и создать спектакль, который увидят не только ваши друзья и знакомые.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта!