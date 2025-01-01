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Анатомия конфликта. Актерская лаборатория
Билеты от 25000₽
Киноафиша Анатомия конфликта. Актерская лаборатория

Анатомия конфликта. Актерская лаборатория

18+
Возраст 18+
Билеты от 25000₽

О концерте/спектакле

Актерская лаборатория Владимира Гасанова: итоговый спектакль на сцене Театра.doc

Приглашаем вас на уникальную актерскую лабораторию под руководством Владимира Гасанова, которая пройдет с 15 по 25 августа. За 8 дней интенсивной работы вы сможете не только погрузиться в мир театра, но и создать полноценный спектакль на основе личных историй.

Кому это нужно?

Лаборатория подходит как для профессиональных актеров, так и для людей без официального актёрского образования, но с опытом на сцене. Это отличный способ:

  • Заполнить перерыв между проектами и получить новый опыт.
  • Обрести уверенность в своей актерской карьере.
  • Возобновить путь в профессии.

Что ждёт участников?

Вы получите:

  • Практические навыки взаимодействия с режиссером и партнерами на сцене.
  • Развитие актерской мобильности: сможете стать частью спектакля за короткий срок.
  • Навыки «присутствия» на сцене и осознанного действия.
  • Опыт создания уникальной истории на основе реальных сюжетов.

Методы работы в Театре.doc

Театр.doc — это место, где «не играют», а создают искренние истории. Вместе с Владимиром Гасановым вы сформулируете конфликты, которые станут основой для импровизации. В процессе работы вы создадите сцены, которые объедините в единое произведение для финального показа.

Расписание занятий

  • 15 августа: 19:00 - 22:00
  • 16 августа: 12:00 - 17:00
  • 17 августа: 12:00 - 17:00
  • 18 августа: 19:00 - 22:00
  • 19 августа: 19:00 - 22:00
  • 23 августа: 12:00 - 17:00
  • 24 августа: 12:00 - 17:00
  • 25 августа: 20:00 - финальный показ спектакля

Количество участников

Максимальное число участников — 10 человек. Это уникальная возможность изменить свою жизнь за 8 дней и создать спектакль, который увидят не только ваши друзья и знакомые.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 25000 ₽

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