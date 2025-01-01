Актерская лаборатория Владимира Гасанова: итоговый спектакль на сцене Театра.doc

Приглашаем вас на уникальную актерскую лабораторию под руководством Владимира Гасанова, которая пройдет с 15 по 25 августа. За 8 дней интенсивной работы вы сможете не только погрузиться в мир театра, но и создать полноценный спектакль на основе личных историй.

Кому это нужно?

Лаборатория подходит как для профессиональных актеров, так и для людей без официального актёрского образования, но с опытом на сцене. Это отличный способ:

Заполнить перерыв между проектами и получить новый опыт.

Обрести уверенность в своей актерской карьере.

Возобновить путь в профессии.

Что ждёт участников?

Вы получите:

Практические навыки взаимодействия с режиссером и партнерами на сцене.

Развитие актерской мобильности: сможете стать частью спектакля за короткий срок.

Навыки «присутствия» на сцене и осознанного действия.

Опыт создания уникальной истории на основе реальных сюжетов.

Методы работы в Театре.doc

Театр.doc — это место, где «не играют», а создают искренние истории. Вместе с Владимиром Гасановым вы сформулируете конфликты, которые станут основой для импровизации. В процессе работы вы создадите сцены, которые объедините в единое произведение для финального показа.

Расписание занятий

15 августа: 19:00 - 22:00

16 августа: 12:00 - 17:00

17 августа: 12:00 - 17:00

18 августа: 19:00 - 22:00

19 августа: 19:00 - 22:00

23 августа: 12:00 - 17:00

24 августа: 12:00 - 17:00

25 августа: 20:00 - финальный показ спектакля

Количество участников

Максимальное число участников — 10 человек. Это уникальная возможность изменить свою жизнь за 8 дней и создать спектакль, который увидят не только ваши друзья и знакомые.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного проекта!