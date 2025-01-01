Анатолий Вишняков — творческий вечер в день рождения!

Творческий вечер Анатолия Вишнякова в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на праздничный концерт Анатолия Вишнякова «Творческий вечер в день рождения» в музыкальную гостиную Дома Шрёдера!

Новый альбом и уникальный формат

Анатолий Вишняков представит свой новый альбом, который станет ярким событием в музыкальной жизни города. Это музыкальное новшество погрузит зрителей в уникальную гармонию его поэзии и музыкальных композиций.

Вокальное мастерство

Зрителей также ожидает его неизменно яркое вокальное исполнительское мастерство, которое всегда восхищает и вдохновляет. Если вы цените поэзию и музыку, этот вечер станет настоящим подарком для вас!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!