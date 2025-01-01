Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анатолий Вишняков — творческий вечер в день рождения!
Киноафиша Анатолий Вишняков — творческий вечер в день рождения!

Анатолий Вишняков — творческий вечер в день рождения!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Анатолия Вишнякова в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на праздничный концерт Анатолия Вишнякова «Творческий вечер в день рождения» в музыкальную гостиную Дома Шрёдера!

Новый альбом и уникальный формат

Анатолий Вишняков представит свой новый альбом, который станет ярким событием в музыкальной жизни города. Это музыкальное новшество погрузит зрителей в уникальную гармонию его поэзии и музыкальных композиций.

Вокальное мастерство

Зрителей также ожидает его неизменно яркое вокальное исполнительское мастерство, которое всегда восхищает и вдохновляет. Если вы цените поэзию и музыку, этот вечер станет настоящим подарком для вас!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Анатолий Вишняков — творческий вечер в день рождения!

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
9 октября четверг
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 500 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
31 октября в 19:40 Великан Парк
от 990 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
18 ноября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 1190 ₽
Магия свечей. Полночь в Париже. Вечер французского шансона
6+
Французский шансон
Магия свечей. Полночь в Париже. Вечер французского шансона
1 октября в 20:30 Особняк Серебрякова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше