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Анастасия Высоцкая Ladynsax
Киноафиша Анастасия Высоцкая Ladynsax

Анастасия Высоцкая Ladynsax

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Анастасии Высоцкой

Анастасия Высоцкая, известная не только своими каверами, набирающими миллионные прослушивания по всему миру, но и авторской музыкой, которая полюбилась миллионам людей, приглашает вас на свой концерт.

Саксофонистка LADYNSAX сотрудничает со многими эстрадными артистами и диджеями, создавая неповторимые коллаборации. Популярность Анастасии подтверждается её присутствием в соцсетях: более миллиона подписчиков на YouTube, сотни миллионов просмотров её видео и многочисленные просьбы выступить в разных уголках мира.

Не упустите шанс увидеть живое выступление Анастасии Высоцкой и окунуться в атмосферу её уникальной музыки. Поторопитесь купить билеты!

Купить билет на концерт Анастасия Высоцкая Ladynsax

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В других городах
Октябрь
15 октября четверг
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»

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