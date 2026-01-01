Анастасия Высоцкая LADYNSAX. Весенний концерт в Рязани

12 марта в Рязани состоится уникальный концерт Анастасии Высоцкой, известной под псевдонимом LADYNSAX. Это событие обещает стать настоящим музыкальным открытием для поклонников саксофонной музыки и джаза.

О выступлении

Анастасия Высоцкая - талантливая саксофонистка и яркая исполнительница, которая способна заворожить зрителей своим мастерством. На концерте в Рязани будут представлены не только популярные композиции, но и авторские произведения артистки, которые наполнены глубокой эмоцией и искренними чувствами.

Особенности концерта

Анастасия известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы джаза, поп-музыки и classical. Концерт в Рязани обещает быть ярким, насыщенным и запоминающимся. Публика сможет насладиться прекрасными мелодиями и великолепной игрой на саксофоне.

О месте проведения

Точное место проведения концерта будет объявлено дополнительно. Следите за обновлениями в социальных сетях и на официальных сайтах, чтобы не пропустить это значимое событие в культурной жизни города.

Не упустите шанс стать частью музыкального события, которое оставит только положительные эмоции и вдохновение!