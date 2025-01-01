Анастасия Высоцкая LADYNSAX

Концерт Анастасии Высоцкой: LADYNSAX в Санкт-Петербурге

27 марта в Санкт-Петербурге состоится концерт Анастасии Высоцкой – известного саксофониста и композитора, чья музыка способна тронуть самые глубокие струны души. Эта талантливая артистка активно гастролирует и сотрудничает с различными музыкантами, DJ и артистами как в России, так и за рубежом.

Уникальный стиль и творчество

Анастасия Высоцкая известна своим уникальным стилем исполнения на саксофоне. Она не только играет, но и создает собственные композиции, которые завораживают слушателей своей мелодичностью и эмоциональной глубиной.

Почему стоит посетить концерт?

Посещение концерта LADYNSAX – это возможность насладиться живой музыкой в исполнении профессионала, а также услышать новые, оригинальные произведения. Этот вечер обещает стать незабываемым как для ценителей саксофона, так и для любителей качественной живой музыки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!