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Анастасия Высоцкая LADYNSAX в Омске
Киноафиша Анастасия Высоцкая LADYNSAX в Омске

Анастасия Высоцкая LADYNSAX в Омске

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Анастасии Высоцкой LADYNSAX в Омске: Когда саксофон говорит с душой

В ресторане «Mishkin & Mishkin» состоится концерт Анастасии Высоцкой LADYNSAX. В её исполнении саксофон становится честным рассказчиком эмоций — от тихой грусти до радости. Специальным гостем вечера станет гитарист Сергей Филиппов, чье присутствие добавит особую атмосферу.

Заслуженный музыкальный дуэт

Переплетение саксофона и гитары создаст магию живого звука. Этот вечер обязательно понравится любителям душевной музыки и живых выступлений. Закройте глаза и прислушайтесь: глубокий, пронзительный голос саксофона олицетворяет эмоции.

Энергия и эмоции

Анастасия Высоцкая — это не просто музыкант, а живая, завораживающая энергия. В её руках саксофон перестаёт быть инструментом и становится рассказчиком ваших чувств — от тихой грусти до чистой радости.

Слияние музыки

Специальный гость вечера, гитарист Сергей Филиппов, добавит свой уникальный звук. Переплетение саксофона и гитары — это разговор двух голосов: медного и струнного. Вместе они создают ту самую магию живого звука, от которой бегут мурашки.

Приходите послушать, почувствовать и, если захочется, танцевать. Обещаем, будет горячо, душевно и по-настоящему живо!

Купить билет на концерт Анастасия Высоцкая LADYNSAX в Омске

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В других городах
Октябрь
21 октября среда
20:00
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2
22 октября четверг
20:00
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2

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