Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене

Юбилейный концерт Анастасии Высоцкой: «10 лет на сцене»

10 ноября 2023 года в Театре Эстрады пройдет грандиозный концерт Анастасии Высоцкой, посвященный 10-летнему юбилею ее творческой карьеры. В программе под названием «10 лет на сцене» зрители смогут насладиться яркими моментами и лучшими выступлениями артистки за прошедшее десятилетие.

Новая программа

Концерт станет уникальной возможностью увидеть, как развивалась карьера Высоцкой. Она представит новые номера и reinterpretations своих самых известных хитов, которые давно полюбились публике. Зрителей ждут не только музыкальные выступления, но и зрелищные элементы шоу, которые сделают вечер незабываемым.

Интересные факты

Анастасия Высоцкая зарекомендовала себя как талантливая певица, композитор и автор текстов.

Ее творчество охватывает множество жанров, от поп-музыки до джаза.

Высоцкая активно сотрудничает с известными музыкантами и продюсерами, что позволило ей расширить свою аудиторию.

Приглашаем всех!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в творческой биографии Анастасии Высоцкой. Концерт «10 лет на сцене» обещает быть ярким и запоминающимся, так что бронируйте билеты заранее!