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Билеты
Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
Билеты от 3000₽
Киноафиша Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене

Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Анастасии Высоцкой: «10 лет на сцене»

10 ноября 2023 года в Театре Эстрады пройдет грандиозный концерт Анастасии Высоцкой, посвященный 10-летнему юбилею ее творческой карьеры. В программе под названием «10 лет на сцене» зрители смогут насладиться яркими моментами и лучшими выступлениями артистки за прошедшее десятилетие.

Новая программа

Концерт станет уникальной возможностью увидеть, как развивалась карьера Высоцкой. Она представит новые номера и reinterpretations своих самых известных хитов, которые давно полюбились публике. Зрителей ждут не только музыкальные выступления, но и зрелищные элементы шоу, которые сделают вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Анастасия Высоцкая зарекомендовала себя как талантливая певица, композитор и автор текстов.
  • Ее творчество охватывает множество жанров, от поп-музыки до джаза.
  • Высоцкая активно сотрудничает с известными музыкантами и продюсерами, что позволило ей расширить свою аудиторию.

Приглашаем всех!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в творческой биографии Анастасии Высоцкой. Концерт «10 лет на сцене» обещает быть ярким и запоминающимся, так что бронируйте билеты заранее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Life Pub Москва, Фридриха Энгельса, 20
20:00 от 3000 ₽
29 ноября
Life Pub Москва, Фридриха Энгельса, 20
20:00 от 3000 ₽
30 ноября
Life Pub Москва, Фридриха Энгельса, 20
20:00 от 3000 ₽

В других городах

Новосибирск, 8 октября
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
19:00 от 1800 ₽
Красноярск, 19 октября
Baker Street Красноярск, Мартынова, 12
19:00 от 2000 ₽
Омск, 23 октября
Birliman Омск, просп. Карла Маркса, 18
19:00 от 2000 ₽
Омск, 24 октября
Birliman Омск, просп. Карла Маркса, 18
19:00 от 2000 ₽
Челябинск, 3 декабря
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
19:00 от 2300 ₽
Екатеринбург, 4 декабря
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
19:00 от 2500 ₽
Пермь, 6 декабря
Горный хрусталь Пермь, Уральская, 85, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽
Самара, 10 декабря
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
19:00 от 2300 ₽
Нижний Новгород, 12 декабря
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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14 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
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