Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене

10 ноября 2023 года в Театре Эстрады пройдет грандиозный концерт Анастасии Высоцкой, посвященный 10-летнему юбилею ее творческой карьеры. В программе под названием «10 лет на сцене» зрители смогут насладиться яркими моментами и лучшими выступлениями артистки за прошедшее десятилетие.
Концерт станет уникальной возможностью увидеть, как развивалась карьера Высоцкой. Она представит новые номера и reinterpretations своих самых известных хитов, которые давно полюбились публике. Зрителей ждут не только музыкальные выступления, но и зрелищные элементы шоу, которые сделают вечер незабываемым.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события в творческой биографии Анастасии Высоцкой. Концерт «10 лет на сцене» обещает быть ярким и запоминающимся, так что бронируйте билеты заранее!