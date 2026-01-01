Оповещения от Киноафиши
Анастасия Высоцкая Ladynsax | Праздничная программа-эксклюзив
Билеты от 3000₽
Анастасия Высоцкая Ladynsax | Праздничная программа-эксклюзив

0+
Возраст 0+
Билеты от 3000₽

О концерте

Анастасия Высоцкая с эксклюзивным концертом в Life Pub

Анастасия — талантливая артистка, известная не только своими каверами, которые собирают миллионы прослушиваний по всему миру, но и оригинальной музыкой, ставшей любимой для многих. Ее работы быстро завоевали сердца слушателей и принесли ей признание.

Саксофон LADYNSAX

В репертуаре Анастасии звучит саксофон, который она использует в своем проекте LADYNSAX. Этот инструмент также можно услышать в коллаборациях с различными артистами эстрады и диджеями, что подтверждает ее универсальность и популярность.

Популярность в социальных сетях

Чтобы оценить масштаб ее успеха, достаточно заглянуть в социальные сети Анастасии. Более миллиона подписчиков на YouTube, сотни миллионов просмотров видео и постоянные просьбы поклонников выступить в разных уголках планеты — все это свидетельствует о ее высокой востребованности и любви зрителей.

Не упустите возможность увидеть талант Анастасии вживую! Следите за анонсами ее выступлений и будьте в курсе новых проектов.

Март
6 марта пятница
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
7 марта суббота
20:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽

