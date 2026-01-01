Анастасия Волочкова

Яркий вечер с Анастасией Волочковой в баре PETTER

17 июля в 21:00 в баре PETTER состоится уникальное событие с участием одной из самых ярких звезд российской сцены — Анастасией Волочковой. Эта знаменитая балерина, артистка и медийная персона уже давно стала символом грации и харизмы.

В программе вечера вы найдете часовое шоу, в которое войдут авторские песни и юмористические номера. Анастасия подарит зрителям необычные эмоциональные переживания и заряд положительной энергии. Будьте готовы к удивительным сюрпризам и захватывающим моментам!

Приходите на это особенное мероприятие, которое обязательно запомнится вам на долгое время. Не упустите возможность пообщаться с талантливой артисткой и насладиться удивительным творческим вечером!