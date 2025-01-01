Проект Ельцин Центра и Европейского университета о личных архивах

«Память на полях» — это совместный проект Ельцин Центра и центра «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге, который предлагает уникальный взгляд на историю через личные документы. В рамках данного цикла будут рассмотрены документы, такие как фронтовые письма, фотографии, почтовые карточки, дипломы и дневники.

Значение домашних архивов

Домашние архивы присутствуют в каждой семье, однако долгое время оставались вне внимания историков. Почему они так важны? Как работать с этими архивами и сохранить память о родных в цифровую эпоху? Ответы на эти вопросы дадут архивисты центра «Прожито».

Эго-документы как источник исторического знания

Дневники, письма и другие эго-документы становятся основой для исторических исследований. Они помогают восстановить повседневность, понять эмоции и переживания людей, живших в советское время.

Формат встреч

Цикл включает в себя шесть встреч: три лекции и три исследовательские лаборатории. Участники смогут изучить различные подходы к работе с личными источниками и попробовать себя в роли архивистов и исследователей.

Спикеры

Лекции ведут эксперты: Анастасия Павловская, исследователь центра «Прожито», и Георгий Шерстнёв, архивист, оба из Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Не упустите возможность углубиться в историю через призму личных архивов и начать свое собственное исследование!