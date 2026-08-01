Анастасия Павлова представляет новую программу, посвященную джазу. В рамках концерта зрители смогут насладиться популярными отечественными песнями, исполненными в джазовых аранжировках. Также пройдет параллельное знакомство с выдающимися образцами джазового вокала из других стран. Все эти произведения объединяет джаз!
В программе примут участие talented музыканты:
Стоит отметить, что коллектив оставляет за собой право изменять состав исполнителей, при этом сохраняя художественную целостность программы.
Вход свободный, однако предусмотрено правило минимального заказа на одного человека — не менее 1500 рублей. Для компаний от четырех человек необходимо внести депозит заранее.
Приглашаем всех любителей джаза! Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием.