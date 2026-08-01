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Анастасия Павлова
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Киноафиша Анастасия Павлова

Анастасия Павлова

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Новая джазовая программа в клубе Эссе

Анастасия Павлова представляет новую программу, посвященную джазу. В рамках концерта зрители смогут насладиться популярными отечественными песнями, исполненными в джазовых аранжировках. Также пройдет параллельное знакомство с выдающимися образцами джазового вокала из других стран. Все эти произведения объединяет джаз!

Состав ансамбля

В программе примут участие talented музыканты:

  • Елена Лубяная — фортепиано
  • Сергей Васильев — контрабас
  • Андрей Исаков — ударные

Стоит отметить, что коллектив оставляет за собой право изменять состав исполнителей, при этом сохраняя художественную целостность программы.

Условия посещения

Вход свободный, однако предусмотрено правило минимального заказа на одного человека — не менее 1500 рублей. Для компаний от четырех человек необходимо внести депозит заранее.

Приглашаем всех любителей джаза! Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием.

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Август
19 августа среда
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а

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