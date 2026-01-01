Анастасия Лютова и "Лютый Бэнд" в джаз-клубе "Эссе"

В джаз-клубе «Эссе» в Москве выступит российская джазовая певица Анастасия Лютова вместе со своим коллективом «Лютый Бэнд». Анастасия, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, является одной из самых ярких представительниц современной российской джазовой сцены.

Творческий путь

Анастасия известна своими альбомами «Some Like It Jazz» и «Jazzville», в которые вошли вокальные версии классических джазовых композиций 50–60-х годов. Коллектив представляет не только свои песни, но и интерпретации произведений Генри Манчини и других мировых джазовых стандартов.

Программа "Классика Джаза"

В программе “Классика Джаза” прозвучат самые яркие образцы жанра, исполненные в оригинальных аранжировках Анастасии и её бэнда. Это позволит главным произведениям эпохи зазвучать актуально и убедительно, привлекая любителей джазовой музыки.

Достижения

В 2019 году Анастасия и её коллектив «Лютый Бэнд» выпустили дебютный альбом на ведущем джазовом лейбле Venus Records в Японии. Это делает её первым российским джазовым исполнителем на этом знаменитом лейбле. Она также украсила обложку журнала «Jazz Perspective».

В 2026 году «Лютый Бэнд» отпраздновал своё 10-летие большим премьерным концертом и выходом альбома с биг-бэндом “Days of Jazz and Roses”, записанного с Санкт-Петербургским Джазовым Оркестром п/у Сергея Богданова. Этот альбом объединяет лучшие традиции биг-бэндовой музыки с современным взглядом на джазовое наследие XX века.

Состав коллектива

Анастасия Лютова - вокал

Юрий Севастьянов - тенор-саксофон

Алексей Подымкин - рояль

Владимир Кольцов-Крутов - контрабас

Алексей Беккер - ударные

Обратите внимание, что коллектив оставляет за собой право изменить состав при условии сохранения художественной содержательности программы.