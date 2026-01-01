Анастасия Лютова & The Band
6+
О концерте

Возвращение джаза с Анастасией Лютовой и «Лютым бэндом»

Анастасия Лютова – одна из самых ярких певиц современной российской джазовой сцены. В 2019 году она со своим коллективом «Лютый бэнд» выпустила дебютный альбом «Some like it jazz» на ведущем джазовом лейбле Venus Records в Японии. Этот шаг сделал её первым российским джазовым исполнителем на этом знаменитом лейбле, а также первым артистом из России, украсившим обложку журнала «Jazz Perspective».

«Современная, оригинальная, с запоминающимся собственным тембром и манерой, обладающая вкусом и знающая стиль и канон джазового искусства», – так охарактеризовал Анастасию Кирилл Мошков, главный редактор журнала «Jazz.ru».

Неповторимый репертуар

«Лютый бэнд» возвращает джазовому мейнстриму его величие. В их репертуаре можно услышать джазовые стандарты знаковых композиторов XX века, таких как Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер, Антонио Карлос Жобим и Хорас Сильвер. Коллектив целиком посвятил целые концертные программы этим композициям, придавая им новое звучание благодаря характерным аранжировкам.

Достижения и признание

Анастасия – выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных и лауреат международных конкурсов, среди которых «Gnesin jazz» и «Рояль в джазе». Она была отмечена премией радио JAZZ 98.1 FM в номинациях «Открытие Года» и «Релиз года». Киноманы запомнили её выступление на закрытии Московского Международного Кинофестиваля 2020 года.

Музыканты коллектива

В составе «Лютого Бэнда» - первоклассные джазовые музыканты: Денис Юрченко (тенор-саксофон), Алексей Подымкин (рояль), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас) и Алексей Беккер (ударные). Коллектив выступал на таких международных джазовых фестивалях, как Будущее Джаза, Коктебель Jazz Party и других крупных мероприятиях.

Июль
2 июля четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

