Анастасия Лютова & The Band
Киноафиша Анастасия Лютова & The Band

Анастасия Лютова & The Band

6+
Возраст 6+
О концерте

Специальный рождественский концерт Анастасии Лютовой и The Band 

Анастасия Лютова и ее ансамбль представят уникальную программу Christmas Jazz, которую не стоит пропустить. Этот концерт погрузит зрителей в атмосферу праздника, наполненную мелодиями джаза и рождественскими мотивами.

О программе

Концерт Christmas Jazz обещает быть незабываемым. В рамках программы зрители смогут насладиться как классическими джазовыми композициями, так и современными аранжировками известных рождественских хитов. Анастасия Лютова, известная своим уникальным голосом и исполнением, создает особую атмосферу, которая объединяет зрителей и дарит им волшебство праздников.

Об исполнителе

Анастасия Лютова — талантливая певица и автор, известная своей способностью превращать каждое выступление в настоящий спектакль. Ее выступления отличаются не только вокальными данными, но и глубоким чувством музыки. Она вдохновляет зрителей своим творчеством и энергией.

Почему стоит посетить

Зрители, которые придут на этот концерт, смогут насладиться великолепной музыкой в компании профессиональных музыкантов и получить заряд положительных эмоций. Это идеальный способ встретить зимние праздники, а также подарок для всех любителей джаза.

Приготовьтесь к уютному вечеру, полному музыкального волшебства и удивительных впечатлений!

Январь
4 января воскресенье
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1500 ₽
21:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1500 ₽

Фотографии

Анастасия Лютова & The Band

