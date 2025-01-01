Анастасия Лютова & The Band

Классика джаза в исполнении Анастасии Лютовой и её бэнда в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие — программу «Классика джаза», в которой прозвучат самые яркие образцы этого жанра. Под руководством талантливой Анастасии Лютовой и её бэнда, классические произведения обретут новое звучание и актуальность.

Уникальные аранжировки

Каждое произведение будет представлено в оригинальных аранжировках, что позволяет не только сохранить дух джаза, но и привнести в него современные элементы. В этом нет ничего случайного: Анастасия Лютова — известная джазовая музыкантка, которая успешно сочетает классические традиции с современными тенденциями.

Почему стоит посетить?

Насладитесь мощной энергетикой живого исполнения.

Откройте для себя джаз в новом свете благодаря свежим аранжировкам.

Погружение в мир музыки, где каждый аккорд наполнен эмоциями.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия, которое подарит незабываемые эмоции и глубокие впечатления!