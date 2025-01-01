Меню
Анастасия Лютова & The Band
Анастасия Лютова & The Band

Анастасия Лютова & The Band

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Классика джаза в исполнении Анастасии Лютовой и её бэнда в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие — программу «Классика джаза», в которой прозвучат самые яркие образцы этого жанра. Под руководством талантливой Анастасии Лютовой и её бэнда, классические произведения обретут новое звучание и актуальность.

Уникальные аранжировки

Каждое произведение будет представлено в оригинальных аранжировках, что позволяет не только сохранить дух джаза, но и привнести в него современные элементы. В этом нет ничего случайного: Анастасия Лютова — известная джазовая музыкантка, которая успешно сочетает классические традиции с современными тенденциями.

Почему стоит посетить?

  • Насладитесь мощной энергетикой живого исполнения.
  • Откройте для себя джаз в новом свете благодаря свежим аранжировкам.
  • Погружение в мир музыки, где каждый аккорд наполнен эмоциями.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия, которое подарит незабываемые эмоции и глубокие впечатления!

19 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Анастасия Лютова & The Band

