Анастасия Лютова & The Band

Приглашаем вас на уникальную программу блестящей певицы Анастасии Лютовой, которая погрузит зрителей в мир джазовой музыки с «русским следом». Это событие пройдет в знаменитом джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, что уже само по себе говорит о высоком уровне мероприятия.
Анастасия Лютова — талантливая исполнительница, известная своей способностью соединять традиционные русские мотивы и джазовые импровизации. В программе прозвучат как оригинальные композиции, так и известные джазовые стандарты, переосмысленные через призму русского музыкального наследия.
Не упустите шанс насладиться живым джазом в исполнении Анастасии Лютовой. Это событие станет отличным поводом для вечернего выхода в мир музыки и искусства.
Ждем вас на незабываемом вечере в джаз-клубе Игоря Бутмана!