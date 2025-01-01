Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Анастасия Лютова & The Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Анастасия Лютова & The Band

Анастасия Лютова & The Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Анастасия Лютова: Джаз в ритме русского наследия

Приглашаем вас на уникальную программу блестящей певицы Анастасии Лютовой, которая погрузит зрителей в мир джазовой музыки с «русским следом». Это событие пройдет в знаменитом джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, что уже само по себе говорит о высоком уровне мероприятия.

Русский след в джазе

Анастасия Лютова — талантливая исполнительница, известная своей способностью соединять традиционные русские мотивы и джазовые импровизации. В программе прозвучат как оригинальные композиции, так и известные джазовые стандарты, переосмысленные через призму русского музыкального наследия.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная интерпретация: Лютова привносит в джаз элементы русской культуры, что делает её выступление особенным.
  • Качество звука: Джаз-клуб Игоря Бутмана славится отличной акустикой и атмосферой, подходящей для живой музыки.
  • Талантливые музыканты: На сцене вместе с Анастасией выступят лучшие джазовые музыканты, что гарантирует высокое качество исполнения.

Информация о выступлении

Не упустите шанс насладиться живым джазом в исполнении Анастасии Лютовой. Это событие станет отличным поводом для вечернего выхода в мир музыки и искусства.

Ждем вас на незабываемом вечере в джаз-клубе Игоря Бутмана!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Анастасия Лютова & The Band

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
2 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Неоклассика и танго в соборе при свечах. Саундтреки из фильмов XX-XXI веков для органа, скрипки и виолончели
6+
Неоклассика
Неоклассика и танго в соборе при свечах. Саундтреки из фильмов XX-XXI веков для органа, скрипки и виолончели
10 августа в 19:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Et si tu n’existais pas…Трибьют Джо Дассена
6+
Джаз
Et si tu n’existais pas…Трибьют Джо Дассена
23 октября в 20:00 Jam Club
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше