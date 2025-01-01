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Анастасия Лютова & Лютый Бэнд. Гершвин. Элингтон. Портер
Билеты от 0₽
Киноафиша Анастасия Лютова & Лютый Бэнд. Гершвин. Элингтон. Портер

Анастасия Лютова & Лютый Бэнд. Гершвин. Элингтон. Портер

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир американского джаза

Приглашаем вас на уникальный концерт в исторических стенах Усадьбы Прове-Калиш, который подарит незабываемые моменты любителям качественного американского джаза. На сцене выступит талантливая Анастасия Лютова вместе с ее коллективом «Лютый Бэнд».

Знакомство с джазовыми шедеврами

В программе концерта вы услышите произведения знаменитых композиторов, таких как Джордж Гершвин, Джерри Керн, Дюк Эллингтон, Коул Портер и Пол Маккартни. Эти произведения уже давно стали джаз-стандартами и продолжают вдохновлять музыкантов по всему миру.

Почему стоит посетить концерт?

Усадьба Прове-Калиш — это не только красивое историческое место, но и идеальная акустическая площадка для джазовых выступлений. Атмосфера уюта и классики дополняет музыкальные номера, создавая неповторимое ощущение.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением джазовых хитов в исполнении профессионалов! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Убедитесь, что вы не пропустите это музыкальное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00

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