Анастасия Куренкова. Как делается наука: кино vs реальность
Возраст 6+
О выставке

Лекция Анастасии Куренковой: Как делается наука

Научные фильмы и сериалы часто создают иллюзию, что работа учёных проста и быстра. Воспользовавшись спасительными способностями кино, герои молниеносно разрабатывают новые технологии, решают сложнейшие проблемы и спасают мир. Однако как обстоят дела на самом деле?

Что вас ожидает на лекции?

На лекции Анастасии Куренковой вы сможете узнать о реальной работе научных сотрудников. Мы разберём такие темы, как:

  • Анализ популярных киносюжетов: как они соотносятся с реальной жизнью?
  • Заглянем за кулисы работы в лабораториях: как организованы исследования и какие этапы они проходят?
  • Современные вызовы науки: кризис воспроизводимости, научная целостность и гонка за результатами.

Наука — это не только увлекательные открытия. За каждым из них стоит сложный и многоступенчатый процесс, о котором мы расскажем.

Предупреждение

Эта лекция не рекомендуется тем, кто до сих пор считает, что научный процесс — это только захватывающее приключение. Возможны «побочные эффекты»: разрушение иллюзий, вспышки критического мышления и неожиданная любовь к статистике.

Спикер лекции

Анастасия Куренкова — кандидат биологических наук и исследователь в области биомедицины. Она также является автором популярного телеграм-канала о науке «АДовый рисёрч».

Январь
22 января четверг
19:30
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

