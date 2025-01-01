Научные фильмы и сериалы часто создают иллюзию, что работа учёных проста и быстра. Воспользовавшись спасительными способностями кино, герои молниеносно разрабатывают новые технологии, решают сложнейшие проблемы и спасают мир. Однако как обстоят дела на самом деле?
На лекции Анастасии Куренковой вы сможете узнать о реальной работе научных сотрудников. Мы разберём такие темы, как:
Наука — это не только увлекательные открытия. За каждым из них стоит сложный и многоступенчатый процесс, о котором мы расскажем.
Эта лекция не рекомендуется тем, кто до сих пор считает, что научный процесс — это только захватывающее приключение. Возможны «побочные эффекты»: разрушение иллюзий, вспышки критического мышления и неожиданная любовь к статистике.
Анастасия Куренкова — кандидат биологических наук и исследователь в области биомедицины. Она также является автором популярного телеграм-канала о науке «АДовый рисёрч».