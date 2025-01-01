Лекция Анастасии Ключарёвой: «Всё решает сделка: история, написанная торговцами»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Анастасии Ключарёвой, посвященную тому, как торговля формировала ход истории, влияла на политику и определяла религиозные предпочтения народов. На встрече мы обсудим, почему именно торговцы стали двигателями прогресса и какую роль они играли в распространении научных знаний.

Темы лекции

На лекции будут рассмотрены:

Влияние торговли на ключевые исторические события;

Невероятные сделки прошлого и их последствия;

Роль торговцев в развитии цивилизации.

Кроме того, мероприятие включает интерактивные моменты, где каждый зритель сможет продемонстрировать свои знания и аналитические способности. Самого активного участника ждет приз!

О лекторе

Анастасия Ключарёва — историк с дипломом ЛГУ, экс-преподаватель Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и корпоративный лектор. Она также является автором интересного телеграм-канала «Масонская ложечка», где делится увлекательными историческими фактами.

Возрастное ограничение: 6+