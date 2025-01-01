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Анастасия Ключарева. Все решает сделка: история, написанная торговцами
Билеты от 1000₽
Киноафиша Анастасия Ключарева. Все решает сделка: история, написанная торговцами

Анастасия Ключарева. Все решает сделка: история, написанная торговцами

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Анастасии Ключарёвой: «Всё решает сделка: история, написанная торговцами»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Анастасии Ключарёвой, посвященную тому, как торговля формировала ход истории, влияла на политику и определяла религиозные предпочтения народов. На встрече мы обсудим, почему именно торговцы стали двигателями прогресса и какую роль они играли в распространении научных знаний.

Темы лекции

На лекции будут рассмотрены:

  • Влияние торговли на ключевые исторические события;
  • Невероятные сделки прошлого и их последствия;
  • Роль торговцев в развитии цивилизации.

Кроме того, мероприятие включает интерактивные моменты, где каждый зритель сможет продемонстрировать свои знания и аналитические способности. Самого активного участника ждет приз!

О лекторе

Анастасия Ключарёва — историк с дипломом ЛГУ, экс-преподаватель Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и корпоративный лектор. Она также является автором интересного телеграм-канала «Масонская ложечка», где делится увлекательными историческими фактами.

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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Занятие в зале Покровского ДК
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