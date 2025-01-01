Приглашаем вас на увлекательную лекцию, которая погрузит вас в богатейший мир Донского фольклора. Вы сможете узнать о героических былинах, лирических песнях и острых пословицах, которые отражают жизнь донских казаков — от атамана до рядового казака.
Лекция раскроет тайны казачьего слова, от эпических сказов о подвигах до лирических песен о быте и частушек. Вы узнаете:
Это лишь малая часть того, что вы сможете узнать. Погрузитесь в мир, где история, быт и юмор сплетаются в живом слове!
Лекцию проведет Анастасия Герега-Баженова — филолог и фольклорист. Она является автором медиа о воспитании детей «Мел», членом Российского общества «Знание» и бывшим преподавателем ВИТИ НИЯУ МИФИ. Также Анастасия ведет популярный телеграм-канал «Дикая в поле».
Возрастное ограничение: 6+