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Анастасия Герега-Баженова. Сказки Тихого Дона
Билеты от 1000₽
Киноафиша Анастасия Герега-Баженова. Сказки Тихого Дона

Анастасия Герега-Баженова. Сказки Тихого Дона

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Анастасии Герега-Баженовой: «Сказки Тихого Дона»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, которая погрузит вас в богатейший мир Донского фольклора. Вы сможете узнать о героических былинах, лирических песнях и острых пословицах, которые отражают жизнь донских казаков — от атамана до рядового казака.

Что вас ждет на лекции?

Лекция раскроет тайны казачьего слова, от эпических сказов о подвигах до лирических песен о быте и частушек. Вы узнаете:

  • Кто был первым казаком на Руси;
  • Зачем казак носил землю за пазухой;
  • Какое отношение к донскому казачеству имеет поговорка «наготовить, как на Маланьину свадьбу»;
  • Кто «нахлебался щей» от казачек?

Это лишь малая часть того, что вы сможете узнать. Погрузитесь в мир, где история, быт и юмор сплетаются в живом слове!

Кто ведет лекцию?

Лекцию проведет Анастасия Герега-Баженова — филолог и фольклорист. Она является автором медиа о воспитании детей «Мел», членом Российского общества «Знание» и бывшим преподавателем ВИТИ НИЯУ МИФИ. Также Анастасия ведет популярный телеграм-канал «Дикая в поле».

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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