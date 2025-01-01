Лекция Анастасии Герега-Баженовой: «Сказки Тихого Дона»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, которая погрузит вас в богатейший мир Донского фольклора. Вы сможете узнать о героических былинах, лирических песнях и острых пословицах, которые отражают жизнь донских казаков — от атамана до рядового казака.

Что вас ждет на лекции?

Лекция раскроет тайны казачьего слова, от эпических сказов о подвигах до лирических песен о быте и частушек. Вы узнаете:

Кто был первым казаком на Руси;

Зачем казак носил землю за пазухой;

Какое отношение к донскому казачеству имеет поговорка «наготовить, как на Маланьину свадьбу»;

Кто «нахлебался щей» от казачек?

Это лишь малая часть того, что вы сможете узнать. Погрузитесь в мир, где история, быт и юмор сплетаются в живом слове!

Кто ведет лекцию?

Лекцию проведет Анастасия Герега-Баженова — филолог и фольклорист. Она является автором медиа о воспитании детей «Мел», членом Российского общества «Знание» и бывшим преподавателем ВИТИ НИЯУ МИФИ. Также Анастасия ведет популярный телеграм-канал «Дикая в поле».

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+