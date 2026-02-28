Оповещения от Киноафиши
Анастасия Герега-Баженова. Правда о богатырях русских
О выставке

Лекция Анастасии Герега-Баженовой о русской культуре

Забудьте о привычных образах богатырей из детских книжек. Настоящие герои русского эпоса — это не просто силачи в латах, а многогранные культурные фигуры. Они были первобытными «спецназовцами», дипломатов и символическими защитниками границ «русского мира». На предстоящей лекции вас ждет увлекательное исследование этой темы.

Что вы узнаете на лекции:

  • Кто стоял за образами Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича? Исследуем грань между историческими прототипами и мифологическими героями.
  • Структура былинного мира: как устроено эпическое пространство, где пересекаются «свой» и «чужой» миры, и какую роль в этом играет богатырь-защитник.
  • Уникальный феномен богатырш (полениц) в славянском эпосе. Познакомьтесь с такими воительницами, как Настя-королевична и Василиса Микулишна, которые бросают вызов традиционным ролям.
  • Как изменялся идеал богатыря от древних былин до картин Виктора Васнецова и современных медиа? Какие смыслы он несет в наше время?

Когда мы говорим о былинах, мы обсуждаем сложные тексты о границах, долге, силе и её цене. Отбросим стереотипы и откроем эпический мир!

Кто рассказывает?

Анастасия Герега-Баженова — филолог и фольклорист, автор медиа о воспитании детей «Мел», член Российского общества «Знание», а также бывший преподаватель ВИТИ НИЯУ МИФИ. Она ведет телеграм-канал «Дикая в поле», где делится своими исследованиями и находками.

Лекция основана на исследованиях в области фольклористики, истории и культурологии и будет интересна всем, кто стремится глубже понять код русской культуры.

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

