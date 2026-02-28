Забудьте о привычных образах богатырей из детских книжек. Настоящие герои русского эпоса — это не просто силачи в латах, а многогранные культурные фигуры. Они были первобытными «спецназовцами», дипломатов и символическими защитниками границ «русского мира». На предстоящей лекции вас ждет увлекательное исследование этой темы.
Когда мы говорим о былинах, мы обсуждаем сложные тексты о границах, долге, силе и её цене. Отбросим стереотипы и откроем эпический мир!
Анастасия Герега-Баженова — филолог и фольклорист, автор медиа о воспитании детей «Мел», член Российского общества «Знание», а также бывший преподаватель ВИТИ НИЯУ МИФИ. Она ведет телеграм-канал «Дикая в поле», где делится своими исследованиями и находками.
Лекция основана на исследованиях в области фольклористики, истории и культурологии и будет интересна всем, кто стремится глубже понять код русской культуры.