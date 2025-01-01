Лекция Анастасии Бурдиной «Оккультный Серебряный век»

Доступны билеты на онлайн-трансляцию.

О чем лекция?

В начале XX века российская интеллигенция была охвачена духовным голодом. Мода на спиритизм, тайные салоны, медиумов, теософию и мистические учения проникала в самые разные сферы — от науки до литературы. Но что заставляло поэтов вызывать духов, а учёных всерьёз исследовать столоверчение в эпоху паровых машин и научного прогресса?

На лекции мы отправимся в глубь Серебряного века, в мир символистов, которые создавали поэзию, вдохновлённую сновидениями и трансовыми состояниями. Петербург, становившийся сакральным городом, а салоны, напоминавшие эзотерические кружки, будут в центре нашего внимания.

Мы обсудим, как мистика и оккультизм формировали культурный стиль эпохи и изменяли литературное мышление. Была ли вся эта мистика подлинным духовным поиском или лишь модной игрой и формой культурного протеста?

Кто рассказывает?

Лекцию проведёт Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 6+