Лекция Анастасии Бурдиной "Интимный код русской литературы"

Русская литература всегда ассоциировалась с высокими идеалами и духовными поисками, однако за фасадом морали скрывается другая, менее очевидная линия — линия желания, страсти и телесности. На лекции, ведущей которой станет Анастасия Бурдина, мы погрузимся в это интересное явление.

О чем лекция?

На лекции будет обсуждено, как русские писатели обходили табу и шифровали интимные мотивы в своих текстах. Мы увидим эволюцию этих тем, начиная с намёков и аллюзий XIX века и заканчивая смелыми экспериментами XX и XXI веков. Специалист расскажет не только о страсти, но и о культуре запретов, исследуя, как Эрос стал частью национального литературного мифа.

Кто рассказывает?

Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста "Акулы пера", который знакомит слушателей с яркими личностями русской литературы. Ее знания и увлеченность темой привнесут в лекцию особую глубину и насыщенность.

Возрастное ограничение

Обратите внимание: лекция имеет возрастное ограничение 18+, что обусловлено темой обсуждения.

Январь
31 января суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1100 ₽
В других городах
Январь
25 января воскресенье
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1300 ₽

