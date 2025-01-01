Меню
Anastaсia tribute
Anastaсia tribute

Anastaсia tribute

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт рок-трибьют Anastacia в клубе «Jagger»

В клубе «Jagger» состоится концерт рок-трибьют Anastacia. Группа исполнит хиты знаменитой певицы в рок-звучании, среди которых такие популярные композиции, как «Left outside alone», «Time» и «Everything burns».

Фронтвумен коллектива Екатерина Зуева, выступающая под псевдонимом Stevie Sky, родом из Санкт-Петербурга, известна своей манерой исполнения и сценическими образами, которые близки к стилю Анастейши. В состав коллектива также входят:

  • Дмитрий Каминский – гитара, вокал
  • Артур Кудряшов – клавишные
  • Игорь Наумов – бас-гитара
  • Денис Филиппов – барабаны

Что нового в программе?

Первый и единственный в России рок-трибьют Anastacia – это уникальная возможность услышать исполнительницу с невероятным голосом и потрясающей энергетикой в новом звучании! Anastacia Tribute предлагает самым ярким образом интерпретировать известные хиты певицы. Зрители смогут насладиться как мощными рок-композициями, так и лиричными балладами.

Интересные факты об Анастейше

Anastacia – американская поп и рок-певица, автор песен, которая успела завоевать сердца миллионов. На её счету шесть студийных альбомов и более тридцати клипов. Она является одной из самых коммерчески успешных поп-исполнительниц 2000-х годов, благодаря своему уникальному голосу и запоминающимся хитам.

Концерт привлечет внимание поклонников Анастейши и любителей энергичного рок-звучания. Не упустите шанс стать частью этого музыкального спектакля!

Январь
28 января среда
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 500 ₽

