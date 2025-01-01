Anastasia Jazzy

В этот уикенд не пропустите уникальное музыкальное событие в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Вокалистка и тромбонистка Анастасия Иванова представит программу «All That Jazz» — вечер, наполненный классическими джазовыми мелодиями и современными интерпретациями.
Анастасия Иванова, известная своим глубоким тембром и виртуозной игрой на тромбоне, погрузит зрителей в атмосферу истинного джаза. В её репертуаре звучат не только классические хиты, но и авторские композиции, которые обязательно оставят в памяти глубокий след.
Клуб находится в центре города, что делает его доступным для многих зрителей. Рекомендуем заранее рассмотреть варианты парковки и общественного транспорта.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальной атмосферой джаза в исполнении талантливой Анастасии Ивановой!