Anastasia Jazzy

Анастасия Иванова: Джаз в его чистом виде

В этот уикенд не пропустите уникальное музыкальное событие в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Вокалистка и тромбонистка Анастасия Иванова представит программу «All That Jazz» — вечер, наполненный классическими джазовыми мелодиями и современными интерпретациями.

Что ожидать от концерта?

Анастасия Иванова, известная своим глубоким тембром и виртуозной игрой на тромбоне, погрузит зрителей в атмосферу истинного джаза. В её репертуаре звучат не только классические хиты, но и авторские композиции, которые обязательно оставят в памяти глубокий след.

Интересные факты

Анастасия училась в Консерватории и является выпускницей престижных музыкальных учреждений.

Её карьера началась с участия в международных конкурсах, где она завоевала призовые места.

В прошлом году Анастасия выпустила свой первый альбом, который стал хитом на джазовых платформах.

Как добраться?

Клуб находится в центре города, что делает его доступным для многих зрителей. Рекомендуем заранее рассмотреть варианты парковки и общественного транспорта.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальной атмосферой джаза в исполнении талантливой Анастасии Ивановой!