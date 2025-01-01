Anastasia Jazzy

Меню
«All That Jazz»: Джаз в лучшем проявлении с Анастасией Ивановой

Приглашаем всех ценителей музыки на уникальный вечер джаза «All That Jazz», который состоится в это воскресенье. Выступление пройдет при участии талантливой вокалистки и тромбонистки Анастасии Ивановой.

Погружение в мир джаза

«All That Jazz» – это не просто концерт, это настоящее путешествие в мир классического джаза. Анастасия Иванова, известная своим выразительным голосом и мастерством игры на тромбоне, создаст незабываемую атмосферу, полную эмоций и глубоких музыкальных переживаний.

Что вас ждет на концерте?

В программе выступления будут представлены как зарубежные хиты, так и лучшие композиции российского джаза. Вы сможете услышать знаменитые произведения композиторов, которые стали классикой жанра, в исполнении настоящих мастеров.

Интересные факты

  • Анастасия Иванова на протяжении нескольких лет участвует в джазовых фестивалях как в России, так и за границей.
  • Её уникальный стиль сочетает элементы традиционного джаза и современные музыкальные течения.
  • Концерт пройдет в уютном и атмосферном зале, что позволит зрителям полностью насладиться магией живого исполнения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите насладиться качественным джазом и атмосферой творчества.

8 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

