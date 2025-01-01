Anastasia Jazzy

Приглашаем всех ценителей музыки на уникальный вечер джаза «All That Jazz», который состоится в это воскресенье. Выступление пройдет при участии талантливой вокалистки и тромбонистки Анастасии Ивановой.
«All That Jazz» – это не просто концерт, это настоящее путешествие в мир классического джаза. Анастасия Иванова, известная своим выразительным голосом и мастерством игры на тромбоне, создаст незабываемую атмосферу, полную эмоций и глубоких музыкальных переживаний.
В программе выступления будут представлены как зарубежные хиты, так и лучшие композиции российского джаза. Вы сможете услышать знаменитые произведения композиторов, которые стали классикой жанра, в исполнении настоящих мастеров.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите насладиться качественным джазом и атмосферой творчества.