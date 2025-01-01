Anastasia Jazzy. Посвящение Элле Фицджеральд

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный легендарной джазовой певице Элле Фитцджеральд. В этот вечер вы погрузитесь в волшебный мир джаза вместе с талантливой тромбонисткой и вокалисткой Анастасией Ивановой, известной также как Анастасия Джаззи, и её джаз-квартетом.
Анастасия Иванова — джазовая певица, тромбонистка и импровизатор, ставшая победительницей 2-го сезона проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». За свою карьеру она приняла участие во множестве знаковых фестивалей, среди которых:
На последнем мероприятии Анастасия выступила на сцене КЦ «Зарядье» в качестве приглашённой солистки Московского джазового оркестра.
Концерт перенесет вас в чарующую атмосферу первой половины XX века, когда голос Эллы Фитцджеральд царил над миром джаза. В программе прозвучат «вечнозеленые» джазовые стандарты, такие как:
Каждая композиция будет представлена в оригинальных и стильных аранжировках, которые позволят вам насладиться энергией и лоском джаза той эпохи.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и насладиться музыкой, которая навсегда вписала имя Эллы Фитцджеральд в историю джаза!