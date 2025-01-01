Anastasia Jazzy. Посвящение Элле Фицджеральд

Концерт-посвящение Элле Фитцджеральд в Louis The Claw

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный легендарной джазовой певице Элле Фитцджеральд. В этот вечер вы погрузитесь в волшебный мир джаза вместе с талантливой тромбонисткой и вокалисткой Анастасией Ивановой, известной также как Анастасия Джаззи, и её джаз-квартетом.

Знакомьтесь: Анастасия Иванова

Анастасия Иванова — джазовая певица, тромбонистка и импровизатор, ставшая победительницей 2-го сезона проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». За свою карьеру она приняла участие во множестве знаковых фестивалей, среди которых:

Фестиваль Игоря Бутмана «Будущее джаза»

«Sakhalin Jazz Festival»

VI Международный фестиваль музыкального юмора

Барселонский «Jazzing» с оркестром «Sant Andreu Jazz Band»

Фестиваль авторской песни Олега Митяева

Первый Московский джазовый фестиваль

На последнем мероприятии Анастасия выступила на сцене КЦ «Зарядье» в качестве приглашённой солистки Московского джазового оркестра.

Программа вечера

Концерт перенесет вас в чарующую атмосферу первой половины XX века, когда голос Эллы Фитцджеральд царил над миром джаза. В программе прозвучат «вечнозеленые» джазовые стандарты, такие как:

«Mack The Knife»

«A Tisket A Tasket»

«One Note Samba»

Каждая композиция будет представлена в оригинальных и стильных аранжировках, которые позволят вам насладиться энергией и лоском джаза той эпохи.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и насладиться музыкой, которая навсегда вписала имя Эллы Фитцджеральд в историю джаза!