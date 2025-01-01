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Anastasia Jazzy. Посвящение Элле Фицджеральд
Билеты от 2500₽
Киноафиша Anastasia Jazzy. Посвящение Элле Фицджеральд

Anastasia Jazzy. Посвящение Элле Фицджеральд

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение Элле Фитцджеральд в Louis The Claw

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный легендарной джазовой певице Элле Фитцджеральд. В этот вечер вы погрузитесь в волшебный мир джаза вместе с талантливой тромбонисткой и вокалисткой Анастасией Ивановой, известной также как Анастасия Джаззи, и её джаз-квартетом.

Знакомьтесь: Анастасия Иванова

Анастасия Иванова — джазовая певица, тромбонистка и импровизатор, ставшая победительницей 2-го сезона проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». За свою карьеру она приняла участие во множестве знаковых фестивалей, среди которых:

  • Фестиваль Игоря Бутмана «Будущее джаза»
  • «Sakhalin Jazz Festival»
  • VI Международный фестиваль музыкального юмора
  • Барселонский «Jazzing» с оркестром «Sant Andreu Jazz Band»
  • Фестиваль авторской песни Олега Митяева
  • Первый Московский джазовый фестиваль

На последнем мероприятии Анастасия выступила на сцене КЦ «Зарядье» в качестве приглашённой солистки Московского джазового оркестра.

Программа вечера

Концерт перенесет вас в чарующую атмосферу первой половины XX века, когда голос Эллы Фитцджеральд царил над миром джаза. В программе прозвучат «вечнозеленые» джазовые стандарты, такие как:

  • «Mack The Knife»
  • «A Tisket A Tasket»
  • «One Note Samba»

Каждая композиция будет представлена в оригинальных и стильных аранжировках, которые позволят вам насладиться энергией и лоском джаза той эпохи.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и насладиться музыкой, которая навсегда вписала имя Эллы Фитцджеральд в историю джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
20:00 от 2500 ₽

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